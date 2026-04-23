قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء: تحفيز الاستثمارات بمجالات إعادة التدوير وإدارة المخلفات لتقليل معدلات التلوث
مدبولي: حريصون على استقطاب الاستثمارات المغذية والوسيطة لصناعة السيارات والأجهزة المنزلية
مدبولي: نعمل على ترسيخ شعار "صنع في مصر" من خلال منتجات ذات جودة عالية وأسعار تنافسية
البحوث الإسلاميَّة يواصل متابعة الاجتماعات الشهريَّة لمناطق الوعظ
اتحاد الكرة يؤكد استعداده لاستقبال كل وفود الأندية مع تطوير تقنية الـ VAR
4 محاذير.. ماذا قال معتمد جمال لـ نجوم الزمالك قبل مواجهة بيراميدز؟
من القطاعات الواعدة.. رئيس الوزراء يفتتح مصنعًا لإعادة تدوير البلاستيك بالسخنة باستثمارات 5 ملايين دولار
اتصالات النواب توصي بضرورة الإسراع في رقمنة مكاتب البريد على مستوى الجمهورية
اتحاد الكرة : نثمن دور الأهلي باعتباره أحد الركائز الأساسية في الرياضة المصرية
موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026 بعد قرار الحكومة
في الذكرى الـ 44.. مفتي الجمهورية مُهنئًا الرئيس السيسي: سيناء رمز العزة والكرامة للمصريين
وزير الخارجية الإندونيسي ينفي فرض رسوم جمركية على المرور عبر مضيق ملقا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

هيئة الاستعلامات ترد على تقرير الإيكونوميست: العاصمة الجديدة مشروع تنموي متكامل لصالح الشعب المصري

أ ش أ

ردت الهيئة العامة للاستعلامات على تقرير نشرته مجلة "الايكونوميست" البريطانية عن العاصمة الجديدة، مؤكدة أن هذا المشروع هو إنجاز عمراني تنموي متكامل تم تحقيقه لصالح أبناء الشعب المصرى.

وصرح السفير علاء يوسف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بأن الهيئة رصدت بعض البيانات غير الدقيقة التي تضمنها تقرير المجلة البريطانية، وتم الرد عليها وتفنيدها في خطاب إلى رئيس تحرير المجلة.

وجاء في رد "هيئة الاستعلامات"، أن التقرير يفتقر إلى بيانات موثوقة، ويعتمد بدلاً من ذلك على تقارير مغلوطة يرددها البعض دون دليل بشأن تكاليف إنشاء المرحلة الأولى من مشروع العاصمة الجديدة، ولم تقم المجلة بالحصول على معلومات من الجهات الرسمية المعنية، بما في ذلك الهيئة العامة للاستعلامات باعتبارها الجهة التي تتولى تزويد المراسلين والصحفيين بمعلومات دقيقة.

وفند رد الهيئة العامة للاستعلامات على مجلة "الإيكونوميست" الادعاءات التي تضمنها التقرير بشأن وجود "محسوبية" في تنفيذ المشروع .. مشيرًا إلى أن هذه المزاعم لا تدعمها أية أدلة، فقد تمت جميع عمليات إرساء العقود المتعلقة بمشروع العاصمة الجديدة من خلال إجراءات شفافة، بما في ذلك المناقصات المفتوحة والمنافسة العامة.

وأضافت "هيئة الاستعلامات" في ردها، أن تقرير المجلة البريطانية يتحدث عن مشاريع التنمية العمرانية الحديثة في مصر بطريقة تُقلل من الاستراتيجية الوطنية الشاملة التى أمكن من خلالها إنجاز مجتمعات متكاملة ومتطورة في أنحاء البلاد؛ موضحًا أن مشروع العاصمة الجديدة، إلى جانب العديد من المشاريع الوطنية الكبرى الأخرى قيد الإنشاء حاليًا في مصر، هي في جوهرها مشروعات تنموية توفر مئات الالاف من فرص العمل للشباب المصري، وتُحفز النمو الاقتصادي في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة. وقد بدأ التجديد في البنية التحتية، والتوسع في الإسكان، وتطوير مناطق اقتصادية جديدة، في تحقيق فوائد ملموسة لملايين المصريين.

واختتم رد الهيئة العامة للاستعلامات بالتأكيد على أن مشاريع البنية التحتية والإسكان والتنمية العمرانية، بما فيها مشاريع إنشاء المدن الجديدة هي جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى دعم وبناء مساكن لائقة لجميع المصريين وتخفيف الحمل على المدن المكتظة بالسكان.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

