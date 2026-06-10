هند عصام تكتب: الملك إنتف السابع

منذ فترة استغرقت أسابيع من الزمن و الحديث مستمر عن ملوك وملكات الأسرة السابع عشر فى تاريخ مصر الفرعونية القديمة و فى الحديث عنهم اتضح أن لكل نهاية بداية جديدة تفتح لنا الحديث عن ملك أخرى ولذلك فإن عظمة هذه الحضارة لن تنتهي ابداً ولذلك قررنا الحديث عن الملك انتف السابع (أو نب خبر رع إنتف) كان ملكاً مصرياً من الاسرة المصرية السابعة عشر, ولذلك حكم أثناء الفترة الانتقالية الثانية, عندما كانت مصر يحكمها العديد من الملوك في نفس الوقت، بما في ذلك الهكسوس في مصر السفلى.

وكان الملك إنتف السابع هو أحد ملوك الأسرة السابعة عشرة الذين حكموا طيبة، وشهد عهده انتعاشاً فنياً وبناءً لمعابد في صعيد مصر. حمل الملك الألقاب الملكية الخمسة المعتمدة للفراعنة،

وحمل اسم حورس "حتب نترو" ويعني سلام الآلهة.

و اسم نبتي "إفاد إيو" ويعني حامي إرثه.

أما اسم حورس الذهبي : "نفر خعو ويعني جميل الظهور.

و اسم التتويج أو العرش : "نب خبر رع" ويعني سيد تجليات (أو صور) رع.اسم الولادة "إنتف" ويعني أتى به والده.وعادة ما كان يُسبق اسم العرش واسم الولادة بألقاب مثل نسو بيتي (ملك مصر العليا والسفلى) وسا رع (ابن رع).

ويـُعرف عنه أنه كان شقيق الملك انتف السادس وابن سخم رع شد تاوي سوبك إمساف الأول.

وقد حكم من طيبة, ودُفن في مقبرة في مدينة الموتى في دراع أبو النجا.

و من المعروف أنه كان شقيق سخم رع وبماعت إنتف ، وخليفته المباشر، إذ تبرع بالتابوت من متحف اللوفر لدفن هذا الملك، والذي يحمل نقشًا يفيد بأنه تبرع به للملك سخم رع وبماعت إنتف " كأنه ما قدمه أخوه الملك أنتف (نوب خبر رع إنتف هنا) "، كما يشير كيم ريهولت .

وكما كتب الباحث الألماني توماس شنايدر في كتابه " التسلسل الزمني لمصر القديمة" (سلسلة دراسات شرقية)

و من النقوش الموجود على تابوت في متحف اللوفر (تابوت سخمرع ويبمات)، يتضح أن إنيوتف نبوخبررع... رتب دفن أخيه إنيوتف سخمرع أوبماات ... وبالتالي لا بد أنه خلفه على العرش. في كتابه "دراسات " ، اعتبر بيكيراث إنيوتف سخمرع أوبماات (السادس) وإنيوتف سخمرع هيرهيرمات (السابع) أخوين، بينما فصل إنيوتف نبوخبررع (السادس؛ التابوت ) عنهما كملك لم يعتبره بالضرورة من أقاربهما، واضعًا إياه في بداية السلالة. وبالمثل، يستند ريهولت في حججه إلى سمة كتابية ثابتة (كتابة حرف " j " بشكل كامل) في حالة تابوت إنيوتف سخمرع هيرهيرمات. حيث احتوى اسم نوب خبر رع إنتف فقط على ورقة قصب لجميع ملوك إنتف الثلاثة.

و كان والد إنتف نوب خبر رع إنتف، وبالتالي شقيقه سخم رع ويبمات إنتف، على الأرجح ابني سخم رع شدتاوي سوبك ام ساف ( سوبك ام ساف الثاني حاليًا)، استنادًا إلى نقوش وُجدت على عضادة باب في بقايا معبد من الأسرة السابعة عشرة في جبل أنتف على طريق الأقصر - فرشوت. ويؤيد عالم المصريات البريطاني إيدان دودسون أيضًا تفسير ريهولت لنص عضادة الباب، ويكتب:

و يقدم العالم ريهولت الأدلة الجديدة المتعلقة بـ "طرق الصحراء" من مسح دارنيل لإظهار أن نوبخبرري إنيوتيف (الذي أطلق عليه ريهولت اسم "إنيوتيف ن") كان ابن [سخيمري-شيدتاوي] سوبك ام ساف، مما يوفر بذلك رابطًا جينيالوجيًا رئيسيًا داخل الأسرة [السابعة عشرة].

درس عالم المصريات الألماني دانيال بولز، الذي اكتشف مقبرة هذا الملك عام ٢٠٠١، نفس عضادة الباب، وتوصل إلى استنتاج مماثل في كتاب نُشر باللغة الألمانية عام ٢٠٠٧. كما يشير اكتشاف جون وديبورا دارنيل لجزء من إطار باب في أوائل التسعينيات إلى وجود صلة بين نوب خبر رع إنتف والملك سوبك ام ساف؛ إذ احتفظ هذا الجزء بنقش يذكر اسم الملك إنتف قبل الملك سوبك ام ساف؛ وكان التهجئة الهيروغليفية لاسم الملك إنتف هنا هي تلك التي استخدمها نوب خبر رع فقط. لسوء الحظ، لم يُكشف عن جزء كافٍ من النقش للكشف عن طبيعة العلاقة بدقة، أو تحديد الملك سوبكمساف المقصود. يُشار إلى نوب خبر رع إنتف أحيانًا باسم إنتف السابع، وفي مصادر أخرى باسم إنتف السادس، وحتى باسم إنتف الخامس.

حكم نوب خبر رع انتف من طيبة ، ودُفن في مقبرة في جبانة دراع أبو النجا .

وكان القبر مغطى في الأصل بهرم صغير (يبلغ ارتفاع قاعدته حوالي 11 مترًا، ويرتفع إلى حوالي 13 مترًا). عثر أوغست مارييت على مسلتين مكسورتين تحملان نقشًا خماسيًا كاملًا ، والذي فُقد لاحقًا أثناء نقله إلى متحف القاهرة .

كانت زوجة الملك إنتف هي سوبيكمساف ، التي ربما كانت تنتمي إلى عائلة محلية مقيمة في إدفو . وعلى لوحة من أبيدوس تذكر مبنى للملك، وردت عبارة " ابن الملك، رئيس الرماة ناخت".

يُعدّ نوب خبر رع إنتف أحد أكثر ملوك الأسرة السابعة عشرة توثيقًا، إذ قام بترميم العديد من المعابد المتضررة في صعيد مصر، بالإضافة إلى بناء معبد جديد في جبل أنتف. وأفضل المباني المحفوظة من عهده هي بقايا مصلى صغير في قفط . تُظهر أربعة جدران مُرمّمة الملك أمام الإله مين ، وتُظهره متوّجًا من قِبل حورس وإله آخر. نُفّذت النقوش البارزة بتقنية النقش البارز والمنخفض. في قفط، عُثر على مرسوم قفط على مسلة، يُشير إلى أفعال نوب خبر رع إنتف ضد تيتي، ابن منحتب .

في أبيدوس، عُثر على العديد من شظايا الحجر، بما في ذلك أعمدة تُشير إلى نوع من أعمال الترميم.

على مسلة عُثر عليها في أبيدوس، ذُكر " بيت إنتف" . يُرجّح أن هذا يُشير إلى مبنى تابع لنوب خبر رع إنتف. لذلك، في حين أن أعلى تاريخ معروف لحكم نوب خبر رع انتف هو السنة الثالثة على لوحة قفط، إلا أن هذا يُعدّ تقديرًا أقل من عمره الحقيقي، إذ لا بد أنه حكم لفترة أطول بكثير لإنجاز برنامجه المعماري الطموح وإكمال مقبرته الملكية. في الواقع، ذُكر اسم نوب خبر رع انتف وحده على أكثر من عشرين نصبًا تذكاريًا معاصرًا من عهده، مما يدل على مكانته كواحد من أقوى حكام الأسرة السابعة عشرة في مصر.

الجدول الزمني لمؤسسة نوب خبرري

يتفق كل من كيم ريهولت وعالم المصريات الألماني دانيال بولز على أن هذا الفرعون لم يحكم في بداية الأسرة السابعة عشرة أو قربها، بل في أواخرها، قبيل حكم الملوك الثلاثة الأخيرين المعروفين لهذه الأسرة (سناختن رع، وسقنن رع، وكاموس). مع ذلك، رأى ريهولت، في إعادة بنائه لتسلسل حكام الأسرة السابعة عشرة عام 1997، أن الملك سوبكمساف قد توسط بين آخر ملوك إنتف وسناختن رع. بينما يرفض ديتليف فرانكه، في أدبيات معاصرة، هذا الرأي (انظر أدناه)، ويجادل بأنه لا مجال لتدخل الملك سوبكمساف في الفترة التي تلت حكم نوب خبر رع إنتف. "خلافًا لرأي ريهولت ، لا أرى مكانًا للملك سوبكمساف الذي حكم بعد نوب خبررا أنتف. نوب خبررا أنتف (حوالي 1560 قبل الميلاد) هو الأكثر توثيقًا (من أبيدوس إلى إدفو، على سبيل المثال BM 631، EA 1645، التابوت 6652) وهو الأهم بين ملوك أنتف الثلاثة." .

يضع بولز، في كتابه الصادر عام 2007، سخمرع-هيروهيرماعت إنتف كملك قصير الأجل بين عهدي نوبخبررع إنتف وسناختنرع أحمس - أول حاكم من عائلة أحمس

تم اختراق قبر نوب خبري إنتف في الأصل من قبل لصوص المقابر في عام 1827 ولكن بعض كنوزه وصلت إلى أيدي جامعي التحف الغربيين؛ تم شراء نعشه الفريد على طراز ريشي من قبل المتحف البريطاني من مجموعة هنري سولت حيث رقم فهرسه هو

عُثر على مقبرته لاحقًا على يد علماء المصريات الأوائل حوالي عام 1881، لكن فُقدت معلومات موقعها مرة أخرى حتى أعيد اكتشافها عام 2001 على يد باحثين ألمان تحت إشراف دانيال بولز، نائب مدير المعهد الألماني للآثار . ويُقال إن تابوت نوب خبر رع انتف وُجد في مقبرته كاملًا مع تاج أو إكليل، وبعض الأقواس والسهام، وجعران قلب الملك سوبكمساف.