ضياء رشوان: انقسامات وانشقاقات وصراعات علنية تضرب الإخوان

أكد ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام، أن جماعة الإخوان الإرهابية دخلت في صراعات علنية على مواقع التواصل الاجتماعي خلال السنوات الأخيرة .



وقال ضياء رشوان في حواره مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " من ماسبيرو " المذاع على قناة " الأولى الفضائية"، :" هناك تمويل واضح لجماعة الإخوان الإرهابية على مستوى العالم للخروج في أبواق إعلامية ".

وتابع ضياء رشوان :" جماعة الإخوان الإرهابية ترى أن محاولة هز الاستقرار في مصر تستحق الاستمرار في التحريض ضد مصر ".

وأكمل ضياء رشوان :" التحريض الخارجي من الإخوان موقعش النظام في مصر واللي سافر بره منهم مرجعش تاني لمصر".

وتابع ضياء رشوان :" الانقسام والتشقق يضرب التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية ".

