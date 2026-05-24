قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
آليات إسعافية ذكية وصديقة للبيئة.. الهلال الأحمر السعودي يعزّز خدماته خلال موسم الحج
7 Dogs.. كريم عبد العزيز يكشف أصعب مشاهد العمل: الصحراء والطائرة الأكثر إجهادًا
ممثل الرئيس الأوكراني: نجمع حطام صاروخ أوريشنيك لمزيد من التحليل
مصر تستعد لكسوف الشمس 2027 بفعاليات سياحية عالمية
سعاد صالح: ترك الشعر والظهور بمظهر غير لائق بحجة التشبه بالحجاج فهم خاطئ للدين
طقس الإثنين.. رياح مثيرة للأتربة تضرب هذه المناطق وشبورة كثيفة صباحاً
غارات إسرائيلية جديد على جنوب لبنان
أحمد عز: الالتزام والصرامة سر النجاح في العمل الفني
ضياء رشوان: الصحافة المصرية الأكثر تأثيرًا ومهنية رغم تحديات الإعلام الرقمي
زيزو يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة تجديد عقده مع الزمالك
لمدة 3 أشهر.. خصم 50% على تذاكر المونوريل خلال العطلات الرسمية والمناسبات
ستارمر: نحتاج اتفاقا ينهي الصراع بين أمريكا وإيران ويعيد فتح مضيق هرمز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ضياء رشوان: الصحافة المصرية الأكثر تأثيرًا ومهنية رغم تحديات الإعلام الرقمي

الكاتب الصحفي ضياء رشوان
الكاتب الصحفي ضياء رشوان
أخبار البلد

أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام أن الصحافة المصرية هي الأكثر عراقة وما زالت الأكثر تأثيراً ومهنية بما لديها من رصيد بالغ الثراء من القواعد المهنية التي توارثها أبناؤها على مدى نحو قرنين من الزمان، وبما تزخر به حتى اليوم من قامات صحفية وفكرية تحظى بالاحترام والمصداقية والتأثير داخل مصر وخارجها.

جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الدولة للإعلام مع رؤساء تحرير الصحف والمجلات القومية والذي تم تنظيمه بالتعاون والتنسيق الكاملين مع المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.

الصحافة المصرية ما زالت هي الرقم الأهم في معادلة الإعلام المعاصر

وأضاف وزير الدولة للإعلام خلال الحوار الذي استمر أكثر من أربع ساعات مع رؤساء تحرير الصحف والمجلات القومية، أن لديه ثقة كاملة في أن الصحافة المصرية ما زالت هي الرقم الأهم في معادلة الإعلام المعاصر، رغم كل التحديات التي تواجهها المؤسسات الصحفية القومية، ورغم التحدي الذي يمثله الإعلام الرقمي حالياً، مشيراً إلى أن وسائل الإعلام الالكتروني ووسائل التواصل الرقمية الحديثة تمثل فرصة أيضاً وليس تحدياً فقط، إذا استطاعت المؤسسات الصحفية دخول غمار هذا الإعلام الجديد بقوة مستعينة بكل أدوات وتطبيقات هذا الإعلام الرقمي، ومستندة إلى ما لديها من قدرات تستطيع تقديم رسالة إعلامية وصحفية رصينة ومؤثرة تستجيب لحاجات الأجيال الجديدة من الشباب والقراء وتصنع الصوت الأقوى والأكثر حكمه وجودة في مواجهة الفوضى والرسائل العبثية التي قد تحملها بعض وسائل التواصل من أفراد لا يملكون مهارات الإعلام المحترف ولا يحترمون قيمة ومسئولية ما يؤثر به في المجتمع.

وعن دور وزارة الدولة للإعلام قال الوزير ضياء رشوان: إن دور الوزارة طبقاً لما ورد في تكليفات السيد رئيس الجمهورية والمهام التي حددها السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء هو التعبير عن السياسات الرسمية للدولة، والتنسيق بين الجهات والمؤسسات والهيئات الإعلامية وبين كافة أنواع الإعلام المطبوع والمرئي والمسموع والرقمي الحديث من أجل أن تكون الرسالة الإعلامية أياً كان أسلوب نشرها متسقة مع الحقائق والواقع، ومع ما تقضى به القواعد المهنية وما تتطلبه المصلحة الوطنية وحاجات المجتمع، وذلك دون أي تدخل في عمل الهيئات الإعلامية المستقلة، بل بالتعاون والتنسيق الكامل معها، وبذل كل الجهد من أجل توفير تدفق المعلومات السريعة والدقيقة من الوزارات وأجهزة الدولة إلى وسائل الإعلام، إضافة إلى التعاون مع الجميع في الوسط الإعلامي لضمان  التنفيذ الكامل لنصوص الدستور خاصة المتعلقة بحريات التعبير وحريات وسائل الإعلام والصحافة.

وأشاد وزير الدولة للإعلام بالدور الوطني الذي تضطلع به الصحافة القومية، مؤكداً أن صحافة "الخدمة العامة" هي صحافة الشعب التي لا يحركها الربح فقط بل الدور والمسئولية الاجتماعية والوطنية، لذلك فلا بد من تضافر جهود كل هذه المؤسسات والعاملين بها مع الدولة لدعم عملها وتمكينها من تطوير أدواتها ومواكبة العصر بكل مستجداته التي لا تتوقف عن التطور، مشيراً إلى أن الصحافة القومية رغم التوقف عن التعيينات وضخ دماء جديدة بها، إلا أن ما لديها من كفاءات وخبرات متميزة قادر على صنع صحافة قوية ورسالة إعلامية مؤثرة.

من جانبهم أكد رؤساء تحرير الصحف والمجلات القومية أنهم يتطلعون إلي دور مهم لوزارة الدولة للإعلام خاصة أن على رأسها زميل صحفي ينتمى للصحافة القومية يدرك واقع أوضاع الصحف والصحفيين، ويستطيع أن يكون جسراً موثوقاً بين الصحافة ومؤسسات الدولة في نقل ما تحتاجه الصحافة واقتراح الحلول المناسبة.

وطرح رؤساء التحرير العديد من الصعوبات التي تواجهها الصحافة القومية وفي مقدمتها عدم توافر المعلومات السريعة والدقيقة .. ليس فقط الخبر .. ولكن ايضاً ما وراء الخبر، وتشجيع الوزراء والمسئولين والمتحدثين باسم الوزارات ومؤسسات الدولة الاستجابة للحديث إلى الصحافة وإطلاع الرأي العام من خلالها على كافة التفاصيل بشأن ما يشغل المجتمع من موضوعات.

كما طالب رؤساء تحرير الصحف بتوفير سبل الدعم للصحف خاصة في التدريب وإنشاء بنية تحتية رقمية تمكن المؤسسات الصحفية من خوض غمار الإعلام الرقمي والمناقشة فيه، كما أجمعوا على وجود مشكلات اقتصادية تواجه الصحف القومية نتيجة تراجع التوزيع للنسخ المطبوعة، وارتفاع تكلفة الطباعة وتراجع دخل الإعلانات كما أشاروا إلى الحاجة الشديدة لتعيين جيل جديد مؤهل يواصل مسيرة الصحافة القومية.

وقد وعد وزير الدولة للإعلام ببحث سبل إيجاد الحلول لهذه الصعوبات بالتعاون مع الهيئة الوطنية للصحافة، وناشد المؤسسات الصحفية الاهتمام بالإعلام الرقمي، وإجراء دراسات بشأن اتجاهات وحاجات القراء والاستثمار الأمثل للأصول القائمة بما في ذلك استغلال الارشيف التاريخي للصحافة بعد تحويله إلى أرشيف رقمي.

كما أشار وزير الدولة للإعلام إلى أن الوزارة سوف تبذل كل الجهد لضمان تدفق المعلومات الرسمية بشكل دائم وكذلك استجابة المسئولين للحديث إلى الصحف والمجلات، كما دعا إلى الاهتمام بالصحافة الاستقصائية التي تعالج بأسلوب علمي قضايا وشئون المجتمع، والتوسع في التناول الاجتماعي والثقافي بأسلوب مبتكر يناسب الأجيال الجديدة، والتركيز على البعد الإنساني وما يهم المواطن في كل ما يتحقق أو يتم الحديث عنه من موضوعات.

حضر اللقاء مع وزير الدولة للإعلام من رؤساء تحرير الصحف والمجلات القومية كل من:


- د. محمد فايز فرحات .. رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام
- ماجد منير.. رئيس تحرير الأهرام
- محمد ابراهيم الدسوقي .. رئيس تحرير بوابة الأهرام والأهرام المسائي
- جمال الكشكي .. رئيس تحرير الاهرام العربي
- عزت ابراهيم.. رئيس تحرير الاهرام ويكلي والبوابة الالكترونية الإنجليزية
- نيفين كامل عمر.. رئيس تحرير الاهرام ابدو
- أحمد ناجي قمحة .. رئيس تحرير مجلتى السياسة الدولية والديمقراطية
- إسلام عفيفي.. رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم
- محمود بسيوني .. رئيس تحرير أخبار اليوم
- مصطفي محمد عبده.. رئيس تحرير بوابة أخبار اليوم والأخبار المسائى الإلكترونى
- أحمد محمود هاشم .. رئيس تحرير مجلة آخر ساعة
- احمد أيوب .. رئيس تحرير الجمهورية
- احمد محمد محمد سليمان .. رئيس تحرير بوابة الجمهورية/ المساء الإلكترونى
- محمد فهمي .. رئيس تحرير الايجيبشيان جازيت والايجيبشيان ميل
- محمد السيد الغزاوي.. رئيس تحرير البروجرية ايجيبسيان والبوابة الالكترونية الفرنسية
- أحمد محمد كمال.. رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط                              
- عبد اللطيف حامد.. رئيس تحرير مجلة المصور
- طه فرغلي .. رئيس تحرير مجلة وكتاب الهلال وبوابة دار الهلال الالكترونية
- محمد أمين.. رئيس تحرير مجلة أكتوبر وبوابة دار المعارف الالكترونية
- احمد امبابي .. رئيس تحرير مجلة وبوابة روزاليوسف
- وليد طوغان .. رئيس تحرير مجلة صباح الخير 
- أيمن عبد المجيد.. رئيس تحرير جريدة روزاليوسف والكتاب الذهبى

ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام الصحافة المصرية القواعد المهنية رؤساء تحرير الصحف والمجلات القومية عبد الصادق الشوربجي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حمزة عبدالكريم

بمشاركة حمزة عبدالكريم.. بث مباشر لمباراة برشلونة وريال مدريد فى نهائي كأس الشباب

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدق على قانونين جديدين.. تفاصيل

سعر الذهب

1300 جنيه| سعر الجنيه الذهب بعد التراجع الكبير وعيار 21 الآن مفاجأة

مشغولات ذهبية

ضغوط قوية.. سر انخفاض أسعار الذهب الآن بمصر

المتهمان

القبض على شاب وفتاة ارتكبا أفعالا خادشة للحياء بالطريق العام في القاهرة

الزمالك

الأهلي يترقب سقوط الرخصة.. كيف يتحرك الأحمر للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا بدلًا من الزمالك؟

كريم فهمي

كريم فهمي يعترف: حطمت منزل والدتي بعد زواجها ونادم على هذا التصرف| تفاصيل

أسعار الأضاحي 2026

كيلو الخروف والبقري قائم بكام؟.. تعرف على أسعار الأضاحي 2026 اليوم في الأسواق

ترشيحاتنا

قيادة جديدة

جنرال موتورز مصر وأفريقيا تعلن عن تغييرات في قيادتها

بيجو 5008

مواصفات بيجو 5008 موديل 2026 وسعرها في السوق السعودي| صور

أجهزة ThinkPad E-series

بأسعار معقولة ..لينوفو تطلق أجهزة ThinkPad E-series بميزات احترافية

بالصور

نادي السيارات يختتم المعسكر التدريبي الثاني لبطولة ‏DC3‎‏ لدريفت السيارات القياسية بمعايير ‏FIA

أستعدادات بطولة ‏DC3‎‏
أستعدادات بطولة ‏DC3‎‏
أستعدادات بطولة ‏DC3‎‏

مدحت صالح ومدحت العدل وعمرو مصطفى في عزاء والد الشاعر هاني عبد الكريم| صور

نجوم الفن فى عزاء والد الشاعر هاني عبد الكريم
نجوم الفن فى عزاء والد الشاعر هاني عبد الكريم
نجوم الفن فى عزاء والد الشاعر هاني عبد الكريم

بحضور وزيرة الثقافة.. افتتاح غرام في الكرنك على مسرح البالون الخميس المقبل

غرام فى الكرنك
غرام فى الكرنك
غرام فى الكرنك

حفلات عيد الأضحى 2026.. تامر حسني وأنغام وكاظم الساهر يتصدرون المشهد |تقرير

حفلات عيد الأضحى 2026
حفلات عيد الأضحى 2026
حفلات عيد الأضحى 2026

فيديو

هشام إسماعيل

هشام إسماعيل: الشهرة على السوشيال ميديا لا تصنع ممثلا.. والألش لا يعيش طويلا |تقرير

أبو

«ده وقتنا».. أبو يطرح أغنية جديدة احتفالًا بالخريجين

هند صبري وبلال العربي

هند صبري: لا أحب حياة النجوم وابتعاد زوجي عن الوسط الفني ساعد على استقرار زواجنا

وفاة فتاة

بعد فسخ عقد قرانها .. نهاية مؤلمة لفتاة تهز السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الذي كشف عمق الرؤية الإستراتيجية

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الأمان

د. عصام محمد عبد القادر - ورئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الغرور من زاوية تربوية

المزيد