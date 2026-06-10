القبض على عاطل سرق «كابل كهربائي» من ورشة نجارة في الجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من قيام أحد الأشخاص بسرقة الكابل الكهربائى الخاص بورشة النجارة ملكه بالجيزة.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد القائم على النشر (مالك ورشة نجارة – مقيم بدائرة مركز شرطة أوسيم) وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 19 مايو المنقضى قام أحد الأشخاص بسرقة الكابل الكهربائى الخاص بالورشة ملكه بإسلوب "القص".

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل – مقيم بذات الدائرة) وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وأضاف بصهر الكابل الكهربائى وبيعه لتجار الخردة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.