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دنيا سمير غانم تلتقط الصور مع الأطفال بعد تعيينها سفيرة النوايا الحسنة لليونيسيف
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

دنيا سمير غانم تلتقط الصور مع الأطفال بعد تعيينها سفيرة النوايا الحسنة لليونيسيف

دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم
سعيد فراج   -  
تصوير كيرلس صلاح

حرصت الفنانة دنيا سمير غانم، على التقاط الصور التذكارية مع الأطفال خلال احتفالية تجديد تعيينها سفيرة النوايا الحسنة لليونيسيف في مصر اليوم الأربعاء.

وتفاعلت دنيا سمير غانم، مع الأطفال منذ لحظة وصولها لبدء الإحتفالية، وتحدثت معهم وداعبتهم والتقطت الصور التذكارية معهم.

شهدت احتفالية تجديد تعيين الفنانة دنيا سمير غانم سفيرة للنوايا الحسنة لمنظمة يونيسف في مصر، حضور السيدة ناتاليا ويندر روسي، ممثلة منظمة يونيسف في مصر، وكذلك حضور ابنتي دنيا، وشقيقتها إيمي، وزوج شقيقتها الفنان حسن الرداد.

أحدث أعمال دنيا سمير غانم

وكان أحدث أعمال الفنانة دنيا سمير غانم، هو فيلم روكي الغلابة، الذي تم عرضه العام الماضي 2025.

تدور أحداث روكي الغلابة، في إطار اجتماعي كوميدي، حيث تجسد النجمة دنيا سمير غانم خلاله شخصية فتاة فلاحة تمارس الملاكمة، وهي البودي جارد الخاص بـالنجم محمد ممدوح الذي يشاركها بطولة الفيلم، ويمران سويًا بالعديد من المواقف الكوميدية.

روكي الغلابة” بطولة دنيا سمير غانم، محمد ممدوح، محمد ثروت، محمد رضوان، وسلوى عثمان، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، منهم أحمد سعد وأوس أوس وغيرهم، والعمل من تأليف كريم يوسف وإنتاج محمد أحمد السبكي وإخراج أحمد الجندي.

دنيا سمير غانم أحدث أعمال دنيا سمير غانم منظمة يونيسف في مصر

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