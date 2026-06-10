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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نورهان: طلاقي للمرة الأولى جعلني أتخوف من تكرار تجربة الزواج

نورهان
نورهان
تقى الجيزاوي

قالت الفنانة نورهان إن الزواج من وجهة نظرها، معجزة، موضحة: "ربط الإنسان حياته بحياة شخص آخر ليس أمرًا سهلًا، لكن إذا توافرت النوايا الحسنة والمرونة في الحياة فيكون الزواج ناجحًا".


وأضافت الفنانة نورهان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل مقدمة برنامج "تفاصيل"، المذاع على فضائية "صدى البلد 2": "الزواج تجربة صعبة، وأتخوف من تكرارها مرة أخرى، وهناك العديد من التجارب الزوجية الفاشلة التي تجعلني أتمسك بقراري بعدم تكرار الزواج مرة أخرى".

وعن دورها في مسلسل ورد وفل وياسمين، أوضحت أن شخصيتها في مسلسل ورد وفل وياسمين تنطبق على شخصيتها الحقيقية، مضيفة: "أنا طبيعتي شخصية رومانسية وبحب مثل هذه الأعمال الرومانسية".

مسلسل ورد على فل وياسمين

وتدور أحداث مسلسل ورد على فل وياسمين في إطار درامي اجتماعي حول قصة حب غير متوقعة تنشأ بين شخصيتين تنتميان إلى عالمين مختلفين تمامًا. ويشارك في بطولة العمل صبا مبارك، وأحمد عبد الوهاب، وفدوى عابد، ومن إخراج محمود عبد التواب، وتأليف وائل حمدي وعمرو سمير عاطف.


 

نورهان الإعلامية نهال طايل برنامج تفاصيل مسلسل ورد وفل وياسمين

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