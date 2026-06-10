سامر أبو طالب يكسر المألوف في «100 حلفان» بفكرة كليب تُطرح للمرة الأولى | فيديو

طرح الفنان المصري سامر أبو طالب أحدث أعماله الغنائية بعنوان "100 حلفان"، وجاءت باللهجة المصرية وبقالب درامي يلامس مشاعر الفراق والألم والمعاناة التي يعيشها الإنسان بعد انتهاء علاقة عاطفية.

وتسلّط الأغنية الضوء على المراحل النفسية المختلفة التي يمر بها الحبيب بعد الانفصال، وصولاً إلى محاولة التأقلم مع حياته الجديدة بعيداً عن الطرف الآخر.

صدرت أغنية "100 حلفان" على طريقة الفيديو كليب وحمل توقيع المخرج فادي حداد الذي قدم فكرة تُطرح للمرة الأولى في عالم الأغنيات المصوّرة، حيث تناول قضية إدمان السيدة على الكحول، مسلّطاً الضوء على انعكاسات هذا الإدمان السلبية على العلاقة العاطفية وما يسببه من خلافات ومشاكل تنتهي بإنهيار العلاقة.

كما تميّز الكليب بصورة بصرية لافتة من خلال توظيف الألوان والإضاءة والمشاهد السينمائية بأسلوب مدروس، ما أضفى على العمل بعداً درامياً يتناغم مع مضمون الأغنية.

أغنية "100 حلفان" من كلمات محمد الغنيمي والحان شريف اسماعيل وتوزيع هارون وانتاج لايف ستايلز ستوديوز.