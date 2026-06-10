في أحدث ظهور.. سارة سلامة تثير الجدل بملابسها من الجيم

شاركت الفنانة سارة سلامه ، صور جديدة لها عبر حسابها الرسمى على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.

تفاصيل إطلالة سارة سلامة..

وظهرت سارة سلامه ، بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار مرتدية هاف ستومك اسود و لجن اسود.

وحصدت إطلالات سارة سلامه إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمال سارة سلامة ورشاقتها.

وتعد الفنانة سارة سلامة، من الفنانات اللواتي يحرصن على الظهور بشكل مميز ولافت دائما تكشف عن جمالها.

كما تميل، إلى ترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، كما تفضل الشعر الطويل الذي يبرز جمال أنوثتها.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد سارة سلامة في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.

إليكم مجموعة من صور الفنانة سارة سلامة…