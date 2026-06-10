إطلالة رياضية.. زوجة ماجد المصري تستعرض رشاقتها

نشرت رانيا أبو النصر، زوجة الفنان ماجد المصري ، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة رياضية.

وظهرت رانيا أبو النصر، مرتديه بنطال رياضي باللون الكحلي، ونسقت معه توب بنفس اللون ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد رانيا أبو النصر ، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون البني اللامع ليبرز جمال أنوثتها

كما اختارت رانيا أبو النصر ، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت.

ونعرض لكم صور رانيا أبو النصر