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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بدقيق الحبة الكاملة .. طريقة عمل البان كيك الحادق في المنزل

طريقة عمل البان كيك الحادق بدقيق الحبة الكاملة
طريقة عمل البان كيك الحادق بدقيق الحبة الكاملة
آية التيجي

يُعد البان كيك الحادق من الوصفات السريعة التي يمكن تقديمها على الإفطار أو العشاء، كما يتميز بإمكانية تنويع الحشوات بين الجبن واللحوم والخضراوات حسب الرغبة. 

وقدّمت الشيف فاطمة أبو حاتي طريقة سهلة لتحضير البان كيك الحادق بدقيق الحبة الكاملة بقوام هش وطعم مميز يناسب جميع أفراد الأسرة.

طريقة عمل البان كيك الحادق بدقيق الحبة الكاملة

طريقة عمل البان كيك الحادق بدقيق الحبة الكاملة

مقادير البان كيك الحادق:
كوب ونصف دقيق الخبة الكاملة.
كوب حليب.
ربع كوب زيت ذرة أو عباد الشمس.
2 بيضة.
ملعقة كبيرة بيكنج باودر.
ملعقة صغيرة خل.
نصف ملعقة صغيرة ملح.
رشة فلفل أسود وزعتر.
حشوات البان كيك الحادق:
جبنة موزاريلا أو شيدر.
بسطرمة أو سوسيس، أو لحم مفروم معصج.
 

طريقة عمل البان كيك الحادق بدقيق الحبة الكاملة

طريقة عمل البان كيك الحادق:
ـ في الخلاط، يخلط الحليب مع البيض والزيت والخل جيداً حتى تتجانس المكونات. 

ـ ثم يضاف الدقيق والبيكنج باودر والملح والفلفل الأسود ويضرب الخليط مرة أخرى للحصول على عجينة ناعمة ومتوسطة القوام.
ـ تسخن مقلاة غير لاصقة مع دهنها بطبقة خفيفة من الزيت، ثم يصب مقدار مناسب من الخليط ويترك على نار متوسطة حتى تظهر فقاعات على السطح وتبدأ الأطراف في النضج.
ـ يتم رفع جزء بسيط من البان كيك وإضافة الحشوة المفضلة سواء كانت من الأجبان أو اللحوم، ثم يغلق مرة أخرى ويقلب على الوجه الآخر حتى يكتسب اللون الذهبي.
ـ يقدم البان كيك الحادق ساخناً مع الصوصات المفضلة أو طبق من الخضروات الطازجة، ليكون وجبة متكاملة وسريعة التحضير.

طريقة عمل البان كيك الحادق بدقيق الحبة الكاملة

نصائح لنجاح البان كيك الحادق

ـ احرصي على عدم الإفراط في خلط العجين بعد إضافة الدقيق.
ـ استخدمي ناراً متوسطة للحصول على لون ذهبي متساوٍ.
ـ يمكن إضافة الأعشاب المجففة مثل الزعتر أو الأوريجانو لمزيد من النكهة.
ـ يفضل تقديمه فور تحضيره للحفاظ على قوامه الهش.

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بدقيق الحبة الكاملة .. طريقة عمل البان كيك الحادق في المنزل

طريقة عمل البان كيك الحادق بدقيق الحبة الكاملة
طريقة عمل البان كيك الحادق بدقيق الحبة الكاملة
طريقة عمل البان كيك الحادق بدقيق الحبة الكاملة

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