أكد ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام، أن جماعة الإخوان الإرهابية تروج دائما إلى انها سوف تحكم العالم كما روج قياداتهم على مدار سنوات طويلة .

وقال ضياء رشوان في حواره مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " من ماسبيرو " المذاع على قناة " الأولى الفضائية"، :" استخدام العنف كان أمراً واضحاً في تنظيم الإخوان منذ الثلاثينيات".

وتابع ضياء رشوان: "الإخوان لم يشاركوا في 25 يناير 2011 وفي يوم 28 يناير قرر الإخوان المشاركة في الأحداث ثم بدأوا في مهاجمة أقسام الشرطة".



وأكمل ضياء رشوان :" ثورة 30 يونيو كانت النهاية الفعلية لجماعة الإخوان الإرهابية "، مضيفا:" منذ 2013 اصبح لدينا عدد كبير من جماعات الإخوان وهناك انشقاق تنظيمي في صفوف الجماعة الإرهابية ".

وتابع ضياء رشوان: "المرشد العام الأخير للإخوان في السجن ولو خرج مش هيلاقي الجماعة اللي تركها والجماعة الإرهابية دخلت في صراعات علنية على مواقع التواصل الاجتماعي ".

