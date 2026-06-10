«Sporty tv» تعلن إذاعة 34 مباراة مجانًا من كأس العالم 2026

أعلنت قناة sporty tv حصولها على حقوق بث 34 مباراة من بطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وذلك عبر شاشتها المفتوحة في عدد من الدول الإفريقية.

ووفقًا لما تم الإعلان عنه، ستنقل القناة 34 مباراة مجانية من منافسات المونديال، من بينها 17 مباراة في دور المجموعات، بالإضافة إلى عدد من المباريات في الأدوار الإقصائية، بما في ذلك المباراة الافتتاحية للبطولة.



وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي القناة لتوفير تغطية واسعة للحدث الكروي الأكبر عالميًا، ومنح الجماهير الإفريقية فرصة متابعة أبرز مواجهات البطولة دون الحاجة إلى اشتراكات مدفوعة.



ويشهد كأس العالم 2026 نسخة تاريخية هي الأكبر في تاريخ البطولة، بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى، وإقامة 104 مباريات خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026.