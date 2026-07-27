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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التنمية المحلية: تنفيذ 134 برنامجًا تدريبيًا لـ7620 متدربًا خلال 18 شهرًا

حصاد أعمال منظومة التدريب
حصاد أعمال منظومة التدريب
أ ش أ

أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة الدكتورة منال عوض أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة التدريب وبناء القدرات، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية للارتقاء بكفاءة العاملين بالإدارة المحلية، ودعم خطط الإصلاح الإداري، وإعداد كوادر مؤهلة قادرة على مواكبة متطلبات التنمية المحلية والبيئة؛ بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتلقت الدكتورة منال عوض تقريرًا شاملا حول حصاد أعمال منظومة التدريب بالوزارة، يرصد بالتفصيل كافة الإنجازات و المبادرات المحققة خلال الفترة من ديسمبر 2024 وحتى 30 يونيو 2026، والذي كشف عن تحقيق كافة المستهدفات بخطة تطوير المنظومة التدريبية التي أطلقتها الوزارة في ديسمبر 2024 لإحداث نقلة نوعية في بناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية، وتطوير البنية التحتية و المحتوى المعرفي لمركز التنمية المحلية بسقارة، ليتوج ذلك بالحصول على الاعتماد القومي من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وإنشاء دار نشر، وبناء الحقائب التدريبية بمعايير علمية، وتطوير مجلة علمية محكمة، وإصدار بحوث وأوراق سياسات بالتحديات وفرص المحليات، والتأهيل المشترك مع المؤسسات الأكاديمية المصرية المعتمدة بالدولة.

وأوضح التقرير الذي تلقته وزيرة التنمية المحلية والبيئة من الدكتور عصام الجوهري، مساعد الوزيرة للتطوير والتدريب والتحول الرقمي والمشرف علي مركز سقارة للتدريب ، أن منظومة التدريب والدراسات حققت طفرة كبيرة خلال الفترة المشار إليها، حيث استفاد 7620 متدربًا من برامج الخطة التدريبية، وتم تنفيذ 94 برنامجًا تدريبيًا بمركز التنمية المحلية بسقارة، إلى جانب تنفيذ 40 برنامجًا تدريبيًا بالشراكة مع المؤسسات والجهات الاستراتيجية، وإعداد واعتماد 14 حقيبة تدريبية بحقوق ملكية للوزارة، فضلًا عن تنفيذ برامج تدريبية بالمحافظات، حيث تم تنفيذ 7 برامج تخصصية مباشرة في المحافظات، وتقديم 7 برامج موجهة لصالح جهات حكومية خارجية، وتنظيم ٤٠ ورشة عمل تخصصية رفيعة المستوى.

وأشار التقرير إلى أنه تم تحقيق أرقام مضاعفة مقارنة بالمستهدفات الأولية في عدد من المحاور و التكليفات الاستراتيجية، حيث ارتفعت نسبة تنفيذ الشراكات الاستراتيجية الجديدة إلى 300%، والمشاركة في المؤتمرات والفعاليات العلمية إلى 280%، وبلغت نسبة إنجاز إعداد الحقائب التدريبية 140%، وتطوير قاعدة بيانات المدربين 130%، مقارنة بالمستهدف؛ بما يعكس نجاح الوزارة في تنفيذ خطتها الطموحة لتطوير منظومة التدريب وبناء القدرات و انتهاء مرحلة التحول المؤسسى قبل ميعادها المخطط و يجري الاستعداد للانتقال لمرحلة الجودة و الدعم الفنى للمحافظات فى بناء قدرات المحليات.

وأضافت عوض أن فترة التقرير شهدت انطلاقة واسعة لمنظومة التدريب عبر بناء شراكات مؤسسية، وتطبيق برامج بالتعاون مع كبرى المؤسسات والأكاديميات، حيث تم إبرام وتفعيل بروتوكولات تعاون مع (جامعة القاهرة، والجامعة الألمانية بالقاهرة (GUC)، وجامعة بنها، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا و النقل البحري، ومعهد التخطيط القومي، والمجلس الوطني للتدريب والتعليم)، إلى جانب البرامج الدولية والتجربة الألمانية والكورية، حيث تم إبرام شراكة متميزة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) لرفع كفاءة مديري إدارات البيئة و المخلفات الصلبة، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع تفاعلي متقدم بالتعاون مع جمهورية كوريا الجنوبية لإنشاء مركز بيانات، وقاعات تدريب افتراضية، ونظام محاكاة لإدارة المخلفات، كما تم التعاون مع هيئة فولبرايت الأمريكية من خلال إطلاق برنامج بناء قدرات القيادات المحلية، والتحضير لاستقدام خبراء أجانب متخصصين لتدريب قيادات الإدارة المحلية بحلول نوفمبر 2026، كما تم تنفيذ ندوة "المتغيرات الاستراتيجية وأثرها على الأمن القومي"، وذلك بحضور نحو 200 قيادة محلية.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الوزارة أولت اهتمامًا كبيرًا بمنظومة الدراسات والبحث العلمي، حيث تم إطلاق مجلة "رؤى محلية" كأول دورية علمية محكمة متخصصة في الإدارة المحلية والبيئة، والمدرجة بالمجلس الأعلى للجامعات وبنك المعرفة المصري، حيث تم إصدار 4 أعداد تضم 12 بحثًا وورقة سياسات معتمدة، إلى جانب اعتماد مركز التنمية المحلية بسقارة كدار نشر قومية معتمدة لدى اتحاد الناشرين المصريين، وإيداع 14 حقيبة تدريبية بدار الكتب والوثائق القومية، فضلًا عن إصدار كتيب "المعرفة القانونية" الذي يتضمن توثيق وإتاحة أهم 11 قانونًا حاكمًا لعمل المحليات من بينها :قوانين الخدمة المدنية، والتصالح في مخالفات البناء، والتعاقدات، والإدارة المحلية، والبيئة، لتعزيز الحوكمة الشاملة.

وفيما يتعلق بتطوير البنية التحتية للمركز، أشار الدكتور عصام الجوهري مساعد الوزيرة أنه تم الانتهاء من أعمال البناء بنسبة 100% للمبنى الإداري والتعليمي الجديد، وبدء تركيب الواجهات الحجرية والوصلات الداخلية لنظم الإطفاء والكهرباء، إلى جانب الحصول على شهادة الاعتماد القومي المؤسسي للمركز من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عقب زيارات ومراجعات دقيقة استمرت 6 أشهر متصلة، وإعداد خطة للتسويق الرقمي الحكومي.

وأكد الجوهري أن ما تحقق خلال الفترة الماضية يعكس اهتمام وزيرة التنمية المحلية والبيئة في بناء منظومة تدريب حديثة ومستدامة، تقوم على الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية الوطنية والدولية، وربط التدريب بالتطبيق العملي والبحث العلمي؛ بما يسهم في إعداد كوادر محلية مؤهلة وقادرة على مواكبة متطلبات التنمية المحلية والبيئة، ودعم جهود الدولة في تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030.

وزيرة التنمية المحلية والبيئة الدكتورة منال عوض تطوير المنظومة التدريبية

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