عادة شائعة أثناء الجلوس في الحمام تسبب البواسير ونزيف المستقيم .. متى يصبح الأمر خطيرًا؟

يعاني كثير من الأشخاص من عادة تصفح مواقع التواصل الاجتماعي أثناء الجلوس في الحمام، إلا أن الأطباء يحذرون من أن هذه العادة قد تؤدي إلى مشكلات صحية مزعجة، أبرزها الإصابة بالبواسير ونزيف المستقيم.

أسباب نزيف البواسير وطرق العلاج السريعة

وفي تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل"، أوضح الطبيب الأمريكي الدكتور ستيوارت فيشر، أخصائي الأمراض الباطنية والطوارئ السابق، أن الجلوس لفترات طويلة على المرحاض يزيد الضغط على الأوردة الدقيقة الموجودة في الجزء السفلي من الأمعاء الغليظة، ما قد يؤدي إلى تمددها أو انفجارها وحدوث نزيف شرجي.

وجاء التحذير بعد رسالة من رجل يبلغ من العمر 35 عامًا قال إنه اعتاد قضاء ما بين 15 إلى 20 دقيقة على المرحاض أثناء تصفح تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل إنستجرام وتيك توك، قبل أن يلاحظ ظهور دم في مياه المرحاض.

وأوضح فيشر أن النزيف الشرجي الناتج عن البواسير غالبًا ما يكون على شكل دم أحمر فاتح، وهي حالة تُعرف طبيًا باسم "BRBPR"، أي نزول دم أحمر فاتح من المستقيم، مشيرًا إلى أن البواسير تُعد من أكثر الأسباب شيوعًا لهذه المشكلة.

أسباب نزيف البواسير وطرق العلاج السريعة

طرق علاج نزيف البواسير

وأكد الطبيب أن معظم حالات البواسير تستجيب للعلاج خلال أيام قليلة من خلال:

ـ استخدام المراهم الموضعية المضادة للالتهاب مثل أنوسول.

ـ تناول ملينات البراز لتجنب الإمساك.

ـ الجلوس في حمامات ماء دافئ لتخفيف التورم والألم.

ـ تجنب الجلوس لفترات طويلة على المرحاض.

ـ الإكثار من شرب المياه وتناول الأطعمة الغنية بالألياف.

أسباب نزيف البواسير وطرق العلاج السريعة

متى يصبح النزيف خطرًا؟

وشدد فيشر على ضرورة مراجعة الطبيب فورًا إذا استمر النزيف أو صاحبه أعراض أخرى مثل:

ـ آلام أسفل البطن.

ـ فقدان الوزن غير المبرر.

الحمى.

ـ الإسهال المستمر.

ـ تكرار نزيف المستقيم.

وأشار إلى أن بعض الأمراض الخطيرة قد تسبب أعراضًا مشابهة للبواسير، من بينها التهاب الرتج، وتشوهات الأوعية الدموية في القولون، وحتى سرطان القولون الذي تزايدت معدلات الإصابة به بين الشباب خلال السنوات الأخيرة.

أسباب نزيف البواسير وطرق العلاج السريعة

الصداع النصفي وفقدان الوزن السريع

وتناول التقرير أيضًا رسائل طبية أخرى، بينها شكوى من سيدة تعاني من نوبات صداع نصفي شديدة، حيث أوضح الطبيب أن الصداع النصفي قد يسبب ألمًا نابضًا في جانب واحد من الرأس مع الغثيان والقيء والحساسية الشديدة للضوء، مؤكدًا أهمية استشارة طبيب أعصاب لتحديد الأسباب والعلاج المناسب.