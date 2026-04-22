العاصمة الجديدة تصنع الأبطال.. رقم قياسي جديد يؤكد جودة ميادين الرماية المصرية

تتواصل فاعليات بطولة العالم للرماية للناشئين 2026، (مسدس، بندقية، خرطوش) المقامة حالياً على ميادين مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بـالعاصمة الجديدة، وسط مشاركة واسعة من نخبة رماة العالم، في أجواء تنافسية قوية تعكس تطور مستوى اللعبة على الساحة الدولية.

في منافسات مسدس 25 متر ناشئات، نجحت كاتسيارينا إيفانوفا في حصد الميدالية الذهبية بعد أداء مميز، فيما جاءت الهندية سيجال كامبل في المركز الثاني لتحصد الفضية، بينما حصلت صوفيا سميتانكينا على الميدالية البرونزية، في منافسة اتسمت بالدقة والتركيز.

وفي منافسات مسدس 25 متر ناشئين، توج الكازاخستاني كيريل تسوكانوف بالميدالية الذهبية، بينما ذهبت الفضية للهندي تشاندرا، وجاء مواطنه أبيناف ديشوال في المركز الثالث ليحصد البرونزية، في سباق عكس تقارب المستويات وقوة المنافسة.

أما في منافسات بندقية 50 متر راقد ناشئين، فقد واصل لاعبو كازاخستان تفوقهم، حيث أحرز أوليج نوسكوف الميدالية الذهبية، متفوقاً على الهندي روهيت كانيان صاحب الفضية، فيما جاءت البرونزية من نصيب أرسيني ليفانتسو.

وفي منافسات السكيت ناشئات، نجحت فارفارا زايتسيفا في تحقيق الميدالية الذهبية بعد تسجيل رقم عالمي جديد بلغ 33 طبقاً، فيما حلت كسينيا شولياك في المركز الثاني لتحصد الفضية، بينما جاءت البريطانية ليليان نورتون بيثاني في المركز الثالث لتحصد البرونزية.

أما في منافسات السكيت ناشئين، فقد حصد البريطاني دينزيل جروس الميدالية الذهبية، بينما جاء الإيطالي ماركو كوكو في المركز الثاني، وحصل الفنلندي لاسي كاوبيينين على الميدالية البرونزية، في منافسات اتسمت بالدقة والتركيز العالي.

وفي هذا السياق، أكد حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للرماية أن تسجيل رقم عالمي جديد خلال منافسات البطولة يعكس المستوى المتقدم لميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، مشيراً إلى أن هذه النتيجة تؤكد جاهزية المنشآت الرياضية في مصر وفق أعلى المعايير الدولية.

وأوضح أن البنية التحتية المتطورة التي تمتلكها مصر تساهم في توفير بيئة تنافسية مثالية للرماة من مختلف دول العالم، بما يساعدهم على تحقيق أفضل النتائج وتسجيل أرقام مميزة، مؤكداً أن استضافة مثل هذه البطولات تعزز من مكانة مصر على خريطة الرياضة العالمية.

ومن المقرر أن تستمر فاعليات البطولة خلال الفترة من 19 وحتى 27 أبريل الجاري، بمشاركة 26 دولة يمثلها أكثر من 255 رامٍ ورامية، في تأكيد واضح على قوة الحدث وحجم المنافسة، ومكانة مصر المتنامية في تنظيم واستضافة كبرى البطولات الدولية في رياضة الرماية.