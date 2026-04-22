اليابان تستضيف مونديال السلة للسيدات 2030 وفرنسا تحتضن نسخة الرجال 2031

أعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة، اليوم الأربعاء، أن اليابان ستستضيف كأس العالم للسيدات في عام 2030 بينما ستنظم فرنسا بطولة الرجال في 2031.

وقال الاتحاد الدولي في بيان إن منافسات السيدات ستقام في طوكيو خلال الفترة من 26 نوفمبر إلى الثامن من ديسمبر 2030، في حين ستقام بطولة كأس العالم للرجال في مدن ليل وليون وباريس في الفترة من 29 أغسطس إلى 14 سبتمبر 2031.

واستضافت اليابان وفرنسا آخر نسختين من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية على الترتيب حيث نظمت طوكيو ألعاب 2020 التي تأجلت لمدة عام بسبب جائحة كوفيد-19، بينما استضافت باريس أولمبياد 2024، وحصلت سيدات اليابان ورجال فرنسا على الفضية على أرضهما في المناسبتين.

وقال أندرياس زاجليس الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة السلة: "اليابان وفرنسا دولتان تعشقان كرة السلة، وهما وجهتان تحظيان بشعبية كبيرة لدى جماهيرنا ولاعبينا وشركائنا".

وسبق لليابان أن استضافت كأس العالم لكرة السلة للرجال في عام 2006، لكن هذه هي المرة الأولى التي تستضيف فيها البلاد كأس العالم للسيدات، أما فرنسا، فستستضيف نهائيات كأس العالم لكرة السلة لأول مرة في تاريخها.

وتنظم ألمانيا كأس العالم للسيدات هذا العام في الفترة من الرابع إلى 13 سبتمبر، بينما من المقرر أن تستضيف قطر كأس العالم للرجال في 2027.