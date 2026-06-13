بعد تصفير مستحقات الشركاء.. مدبولي من البحيرة: مستمرون في تقديم محفزات لجذب استثمارات البترول

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه مواقع إنتاج الغاز الطبيعي بمنطقة غرب الدلتا العميقة التابعة لشركة رشيد للبترول، حيث كان فى استقباله المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وقيادات قطاع البترول، ومسئولو عدد من الشركات العالمية من شركاء الاستثمار في عدد من المشروعات: "شل" العالمية، و"بتروناس" الماليزية، و"كوفبيك" الكويتية.

وذلك خلال زيارته اليوم لمحافظة البحيرة، لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية.

اهتمام كبير من جانب مختلف مؤسسات الدولة بقطاع البترول

وجدد رئيس الوزراء فى مستهل الجولة التأكيد على ما يحظى به قطاع البترول من اهتمام من جانب مختلف مؤسسات الدولة، والسعي المستمر لإتاحة وتوفير المزيد من التيسيرات والمحفزات التى من شأنها أن تسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع المهم، وتشجيع الشركاء الدوليين من الشركات العالمية المتخصصة لضخ استثمارات جديدة فى مجالات البحث والاستكشاف، سعياً لمضاعفة حجم الإنتاج، تلبية لمختلف المتطلبات والاحتياجات التنموية والإنتاجية والاستهلاكية، مشيراً إلى جهود تعظيم الاستفادة من البنية التحتية المتطورة والمتكاملة المتاحة لقطاع الطاقة فى مصر، والتى تأتى فى إطار جعل مصر مركزاً اقليمياً للطاقة.

وخلال الجولة، بمقر شركة رشيد للبترول، أشار المهندس كريم بدوي، إلى أن منطقة غرب الدلتا العميقة تمثل أحد أهم مناطق إنتاج الغاز الطبيعي في مصر بالبحر المتوسط، وتجسد نموذجاً ناجحاً للشراكة الاستراتيجية بين قطاع البترول المصري وشركائه الدوليين، لافتا إلى أن الإجراءات الإصلاحية والحوافز الاستثمارية التي نفذتها الوزارة، بالتوازي مع برنامج الدولة لسداد مستحقات الشركاء وصولاً إلى تصفيرها بالكامل في 10 يونيو الجاري، أسهمت في استعادة ثقة المستثمرين وتسريع تنفيذ خطط التنمية وزيادة الإنتاج.

وأوضح الوزير أن المنطقة شهدت خلال عامي 2024 و2025 تنفيذ المرحلتين العاشرة والحادية عشرة من مشروعات التنمية، بما أضاف طاقات إنتاجية جديدة دعمت الإمدادات المحلية وأسهمت في الحد من التراجع الطبيعي للإنتاج، مؤكداً أن المرحلة الحالية تشهد زخماً متنامياً في أنشطة الحفر والتنمية والاستكشاف مدعوماً بعودة الثقة الاستثمارية.

وأشار المهندس كريم بدوي إلى أن امتلاك مصر بنية تحتية متطورة ومتكاملة لإنتاج ومعالجة الغاز الطبيعي يمثل ميزة تنافسية فريدة، تتيح خفض تكاليف التنمية وتسريع ربط الاكتشافات الجديدة بالإنتاج، لافتاً إلى أن منطقة غرب الدلتا العميقة تمتلك قدرات كبيرة لاستقبال وربط أي كميات جديدة من الغاز في مدد زمنية قصيرة.

وأعلن الوزير أن حقل غرب مينا بالبحر المتوسط سيدخل على خريطة الإنتاج خلال الربع الأخير من العام الجاري بمعدل مستهدف يبلغ 160 مليون قدم مكعب يومياً، بعد استكمال أعمال الربط على التسهيلات القائمة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لزيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي.

وخلال جولته بأرجاء شركة رشيد للبترول، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، بعدد من مسئولي الشركات العالمية المستثمرة في العديد من مشروعات قطاع البترول، للتعرف على أنشطة تلك الشركات العالمية وخططها المستقبلية للاستثمار فى قطاع البترول فى مصر، حيث قدمت داليا الجابري، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "شل" مصر، عرضاً حول أنشطة الشركة، موضحة أن "شل" تعمل في مصر منذ أكثر من 110 أعوام، وتؤدي دوراً متكاملاً في قطاع الطاقة، من إنتاج الغاز في غرب دلتا النيل بالمياه العميقة، إلى الاستكشاف في دلتا النيل وحوض هيرودوتس، وتسييل وتصدير الغاز من مجمع إدكو، إلى جانب نشاط الزيوت.

وأكدت "الجابري" التزام "شل" بمواصلة العمل مع وزارة البترول والثروة المعدنية وشركائها لتطوير هذه الأصول المهمة، ودعم خطط تأمين إمدادات الطاقة بصورة آمنة ومسؤولة ومستدامة.

كما استعرض المهندس هاني عصمت، رئيس "بتروناس" مصر، أنشطة الشركة كشريك لشركة "شل" في إنتاج الغاز من المناطق البحرية بغرب الدلتا، وفي مجمع إدكو للغاز المسال، معرباً عن تطلع "بتروناس" إلى تعزيز شراكتها واستثماراتها في قطاع الغاز المصري.

ومن جانبه، استعرض المهندس عبد العزيز الموسوي، المدير الإقليمي لشركة "كوفبيك" الكويتية، محفظة استثمارات الشركة في مصر، سواء في مناطق الإنتاج بخليج السويس، أو من خلال الشراكة مع "شل" في البحر المتوسط، معرباً عن اعتزاز الشركة بالمشاركة في تنمية حقل غاز غرب مينا، المقرر بدء إنتاجه خلال العام الحالي.

وأشاد مسئولو الشركات العالمية بخطوة إنهاء مستحقات الشركاء الأجانب بالكامل، مؤكدين أنها تمثل رسالة ثقة قوية لبيئة الاستثمار في قطاع البترول والغاز المصري.

وعقب ذلك، تفقد رئيس الوزراء غرفة التحكم الرئيسية بمحطة استقبال ومعالجة الغاز المنتج من الحقول البحرية التابعة لشركة رشيد للبترول، حيث استمع لشرح من المهندس محمد دغيدي، رئيس مجلس إدارة شركة رشيد للبترول حول آليات عمل المحطة والتسهيلات التى يتم تقديمها فيما يتعلق باستقبال الغاز البحري ومعالجته وضخه في شبكة الغاز القومية، كما التقى فرق العمل من الشباب، ووجه لهم رسالة شكر وتقدير على جهودهم في إدارة أصول وبنية تحتية استراتيجية تسهم بصورة مباشرة في تأمين إمدادات الغاز الطبيعي والطاقة، وتؤثر في الحياة اليومية لملايين المصريين.