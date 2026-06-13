محافظ سوهاج يشهد تنفيذ قرار إزالة تعدٍ على 60 فدان أملاك دولة بالمنشاة

في إطار توجيهات الدولة بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة والتصدي لكافة أشكال التعديات، شهد اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، تنفيذ قرار إزالة تعدٍ على أرض أملاك دولة بمركز المنشاة، وذلك ضمن جهود المحافظة المستمرة لاسترداد حقوق الدولة وفرض سيادة القانون.

محافظة سوهاج

جاء ذلك بحضور اللواء محمد عبد الله نائب مدير أمن سوهاج، واللواء وائل منصور مساعد مدير الأمن، والعميد نور عمر رئيس مباحث المديرية، وعاطف الصمطي رئيس مركز ومدينة المنشاة، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية المختصة.

وأوضح المحافظ أن الحملة استهدفت تنفيذ قرار إزالة على مساحة 60 فدانًا من أراضي أملاك الدولة، حيث تبين أن نحو 20% من المساحة مزروعة، وتم إحاطة الأرض بسياج ترابي لمنع إعادة التعدي عليها مرة أخرى، مع تحرير محضر بالتنفيذ وإخطار المتعدين بالإجراءات المتخذة.

وأكد محافظ سوهاج أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على مقدرات الدولة واسترداد حق الشعب.