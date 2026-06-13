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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

مقتل مسن في سوهاج بسبب خلافات عائلية..ما الذي حدث؟

مصرع مسن بسوهاج
مصرع مسن بسوهاج
انغام جنايني

سادت خلاف بين عائلتين في محافظة سوهاج وتحولت الى جريمة قتل راح ضحيتها رجل مسن..وتكثف الجهات الامنية تحرياتها لكشف ملابسات الحادث..

تبادل اطلاق نار بين عائلتين

تحولت أجواء الهدوء بقرية بيت داود التابعة لمركز جرجا جنوب محافظة سوهاج إلى حالة من التوتر والحزن، بعدما انتهت مشاجرة بين عائلتين بإزهاق روح رجل مسن؛ إثر تبادل إطلاق الأعيرة النارية خلال الاشتباكات التي شهدتها القرية.


تفاصيل الواقعة


البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بلاغًا يفيد بوقوع مشاجرة بين أفراد من عائلتي "آل شحات" و"آل مسلم" بدائرة مركز جرجا، واستخدام أسلحة نارية خلال الأحداث، الأمر الذي أسفر عن سقوط أحد الأشخاص مصابًا إصابة بالغة.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن إلى موقع البلاغ مدعومة بعدد من القيادات الأمنية، حيث تم فرض السيطرة على المنطقة واحتواء الموقف لمنع تجدد الاشتباكات أو امتدادها إلى أطراف أخرى، بالتزامن مع بدء جمع المعلومات والاستماع إلى أقوال الشهود لكشف ملابسات الواقعة كاملة.

مصرع رجل مسن

وكشفت التحريات الأولية أن المشاجرة أسفرت عن مصرع رجل يبلغ من العمر 61 عامًا، بعدما تعرض لإصابة خلال الأحداث، وتم نقله إلى مستشفى الكوامل الجامعي في محاولة لإنقاذه، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بإصابته.

وتم إيداع الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق المختصة، التي باشرت إجراءاتها القانونية للوقوف على أسباب المشاجرة وتحديد المسؤولين عن إطلاق الأعيرة النارية التي أودت بحياة المجني عليه.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط جميع الأطراف المتورطة في الواقعة، فيما تكثف فرق البحث الجنائي تحرياتها لكشف تفاصيل الخلاف الذي تطور إلى مواجهة مسلحة انتهت بسقوط ضحية.

محافظة سوهاج جريمة قتل رجل مسن الجهات الامنية

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