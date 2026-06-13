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في ذروة استهلاك الصيف.. وزير الري يوجه من الإسكندرية بإنهاء اختناقات ترعة النصر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

في ذروة استهلاك الصيف.. وزير الري يوجه من الإسكندرية بإنهاء اختناقات ترعة النصر

الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى
الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى
حنان توفيق

زار الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اليوم السبت الموافق ١٣ يونيو، محافظة الإسكندرية لمتابعة حالة الري ومحطات الرفع بنطاق المحافظة، وذلك فى إطار جولات الوزير الميدانية بالمحافظات لتفقد حالة المنظومة المائية خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية.


وتفقد الدكتور سويلم، ترعة النصر، ومحطة رفع النصر 4 ، وأعمال إنشاء محطة النصر 5 .

وقد وجه الدكتور سويلم باستكمال أعمال توسعة الاختناقات بترعة النصر بمسافة ٢.٦ كم، وضرورة نهو ١.٥ كم منها خلال السدة الشتوية المقبلة، مع بدء تنفيذ خطة عمل الصاولات على نهر النيل ومصبات المصارف ونهوها خلال عام واحد .


وفيما يخص محطة ٤ القديمة، فقد وجه سيادته باستمرار أعمال الصيانة والتشغيل لدعم المحطة الجديدة حال حدوث أي أعطال، مع العمل على التوسع في تعديلات منظومة تبريد المحطة لتكون بالمياه توفيرا للزيوت .


وفيما يخص محطة النصر الجديدة ٥، فقد وجه الدكتور سويلم بالتنسيق مع أجهزة المحافظة لعمل حواجز على ترعة النصر في الأماكن الحرجة، والتنسيق بين أجهزة مصلحة الري ومصلحة الميكانيكا والكهرباء لتشغيل العدد الكافي من الوحدات للوفاء بمتطلبات الري، ودراسة زمام محطة الشجاعة من صور الأقمار الصناعية لتحديد الاحتياجات المائية بدقة ومقارنتها بتصرف المحطة.

حسم مشكلات الري على خط 24 فرع 3

كما وجه بدراسة وحسم مشكلات الري على خط ٢٤ فرع ٣ من خلال توجيه التفتيش الفني بعمل تقرير مصور يوضح الموقف كاملا وعرضه على سيادته اليوم قبل انتهاء الزيارة . كما وجه بتشكيل لجنة من الخبراء والباحثين لدراسة تشجير الترع دون الإضرار بأعمال التبطين.

محطة النصر الدكتور سويلم أجهزة مصلحة الري محطة الشجاعة الإسكندرية حالة الري ومحطات الرفع

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