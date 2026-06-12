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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

شاهد .. وزير الري في زيارة مهمة للإسماعيلية لهذا السبب

الجولة
الجولة
الإسماعيلية انجي هيبة

 وصل الأستاذ الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، لمحافظة الإسماعيلية لمتابعة حالة الري بنطاق المحافظة، فى إطار جولة الميدانية بمحافظات شرق الدلتا، اليوم الجمعة الموافق ١٢ يونيو ٢٠٢٦، لتفقد حالة المنظومة المائية خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية.

وكان فى استقبال السيد الوزير، اللواء  طارق اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية.

وتفقد الدكتور سويلم اعمال تطهيرات ترعة المنايف بموقع الكيلو ٢٢.٧٠، كما تفقد سيادته حجز كيلو ١٦ على ترعة السويس .

وقد وجه الدكتور سويلم بالتنسيق مع وزارة الإسكان بخصوص مراجعة مواقع مآخذ محطات مياه الشرب والعمل علي تحويلها لمآخذ شاطئية، حيث يؤثر وضعها الحالي علي التصرفات المائية ويسبب حجز للحشائش أمامها .

كما وجه سيادته بمراجعة موقف اعمال التطهيرات الجارى تنفيذها بترعة المنايف .

وفيما يخص موقع حجز الكيلو ١٦ على ترعة السويس .. فقد وجه الدكتور سويلم بمواصلة تقييم نتائج تجربة استخدام جهاز قياس سرعة المياه وحساب التصرفات حتي نهايتها في الأول من يوليو ٢٠٢٦، وإعداد تقرير نهائي لاستكشاف إمكانات التوسع في هذه التجربة فى أماكن أخرى، وجدير بالذكر أن تلك التجربة تأتي في إطار تطوير منظومة المياه ضمن محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0 الجاري تطبيقها.

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