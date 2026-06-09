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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

بمكونات من مطبخكِ.. طريقة عمل سيروم فيتامين C في المنزل

بمكونات من مطبخكِ.. طريقة عمل سيروم فيتامين C في المنزل
بمكونات من مطبخكِ.. طريقة عمل سيروم فيتامين C في المنزل
ولاء عادل

في ظل ارتفاع أسعار مستحضرات العناية بالبشرة، تبحث الكثير من الفتيات عن بدائل طبيعية واقتصادية تمنحهن النتائج نفسها دون تحمل تكاليف باهظة.

ويُعد سيروم فيتامين C من أكثر المنتجات انتشارًا في عالم التجميل بفضل دوره في تعزيز نضارة البشرة وتوحيد لونها ومقاومة علامات الإرهاق والتقدم في العمر.

ويقدم خبراء العناية بالبشرة وصفة منزلية بسيطة لتحضير سيروم فيتامين C بمكونات متوفرة في أغلب المنازل، تمنح البشرة إشراقة طبيعية وتساعد على الترطيب ومكافحة البقع الداكنة، مع تجنب المواد الحافظة والإضافات الكيميائية الموجودة في بعض المنتجات التجارية.

 

لماذا تحتاج البشرة إلى فيتامين C؟

يُعرف فيتامين C بأنه من أقوى مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الجلد من العوامل البيئية الضارة، كما يساهم في:

  • تعزيز نضارة البشرة وإشراقها.
  • تقليل مظهر البقع الداكنة وآثار الحبوب.
  • تحفيز إنتاج الكولاجين المسئول عن مرونة الجلد.
  • المساعدة في حماية البشرة من تأثيرات التلوث وأشعة الشمس.
  • توحيد لون البشرة ومنحها مظهرًا أكثر حيوية.

 

مكونات سيروم فيتامين C المنزلي

لتحضير سيروم بتركيز يقارب 20%، ستحتاجين إلى:

  • ملعقة ونصف صغيرة من مسحوق أقراص فيتامين C الفوارة أو مسحوق قشر البرتقال المجفف والمطحون ناعمًا.
  • 5 ملاعق صغيرة من الماء المقطر.
  • ملعقتين صغيرتين من الجلسرين لترطيب البشرة ومنح السيروم قوامًا ناعمًا.

 

الأدوات المطلوبة

  • وعاء زجاجي.
  • ملعقة خشبية أو بلاستيكية للتقليب.
  • قمع صغير.
  • زجاجة قطارة داكنة اللون لحماية السيروم من الضوء والأكسدة.

 

خطوات التحضير

  1. يوضع مسحوق فيتامين C داخل الوعاء الزجاجي.
  2. يضاف الماء المقطر مع التقليب حتى يذوب المسحوق تمامًا.
  3. يضاف الجلسرين ويُقلب المزيج جيدًا حتى يتجانس.
  4. يُنقل السيروم إلى زجاجة القطارة باستخدام القمع.
  5. يُحفظ داخل الثلاجة ويُستخدم خلال أسبوعين كحد أقصى.

 

طريقة الاستخدام الصحيحة

ينصح بتطبيق من قطرتين إلى ثلاث قطرات على الوجه والرقبة بعد تنظيف البشرة جيدًا، مع التربيت بلطف حتى الامتصاص الكامل. وبعد ذلك يمكن استخدام المرطب المناسب، مع ضرورة وضع واقي الشمس خلال ساعات النهار.

ويُفضل البدء باستخدام السيروم مرة واحدة يوميًا، ثم زيادة الاستخدام تدريجيًا إلى مرتين يوميًا حسب تحمل البشرة.

 

اختبار الحساسية خطوة ضرورية

يشدد خبراء التجميل على ضرورة اختبار المنتج أولًا على منطقة صغيرة من الجلد، مثل معصم اليد أو جانب الرقبة، للتأكد من عدم وجود حساسية تجاه المكونات. أما أصحاب البشرة الحساسة فيُنصح لهم بخلط السيروم مع كمية بسيطة من المرطب عند الاستخدام الأول.

 

سيروم الهيالورونيك.. خطوة إضافية لمزيد من الترطيب

ولتعزيز الترطيب والحصول على بشرة أكثر نعومة، يمكن تحضير سيروم حمض الهيالورونيك منزليًا من خلال:

  • ملعقة صغيرة من مسحوق الهيالورونيك.
  • 7 ملاعق كبيرة من الماء المقطر.
  • نصف ملعقة صغيرة من الجلسرين.

ويُترك الخليط داخل الثلاجة لمدة 6 ساعات حتى يكتسب قوامًا أكثر كثافة، ثم يُستخدم بعد تطبيق سيروم فيتامين C للمساعدة على الاحتفاظ بالرطوبة ومنح البشرة مظهرًا أكثر امتلاءً وحيوية.

 

بين الفاعلية والتكلفة

ويرى مختصون أن الوصفات المنزلية قد تمثل خيارًا اقتصاديًا مناسبًا للعناية بالبشرة عند تحضيرها بطريقة صحيحة واستخدام مكونات آمنة، إلا أن الالتزام بقواعد النظافة والتخزين السليم وإجراء اختبار الحساسية يظل أمرًا ضروريًا لتجنب أي آثار جانبية غير مرغوبة.

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