دليلك لكافة أنواع الهرمونات التي تدير وظائف الجسم

رغم صغر حجمها وعدم إمكانية رؤيتها بالعين المجردة، فإن الهرمونات تُعد من أهم العناصر المسؤولة عن تنظيم عمل الجسم والحفاظ على توازنه، فهذه المواد الكيميائية الدقيقة تتحكم في النمو والطاقة والنوم والحالة المزاجية والقدرة على الإنجاب، كما تؤثر في معظم العمليات الحيوية التي تحدث داخل الجسم على مدار الساعة.

ويؤكد المتخصصون أن أي خلل في مستويات الهرمونات قد ينعكس بشكل مباشر على الصحة العامة، ما يجعل فهم دورها أمرًا ضروريًا للوقاية من العديد من المشكلات الصحية.

ما المقصود بالهرمونات؟

الهرمونات هي مواد كيميائية تنتجها الغدد الصماء أو بعض أعضاء الجسم، ثم تُنقل عبر مجرى الدم إلى أنسجة وأعضاء مختلفة، حيث تقوم بإرسال إشارات تساعد على تنظيم وظائف محددة.

ويُعد هرمون الأنسولين أحد أشهر الأمثلة على ذلك، إذ يُفرز من البنكرياس ليساعد الخلايا على الاستفادة من الجلوكوز وإنتاج الطاقة اللازمة لعمل الجسم.

ويشير الخبراء إلى أن جسم الإنسان يحتوي على عشرات الهرمونات المختلفة، لكل منها وظيفة محددة تساهم في الحفاظ على كفاءة الأجهزة الحيوية.

لماذا تُعد الهرمونات مهمة؟

تلعب الهرمونات دورًا رئيسيًا في تنظيم العديد من العمليات الحيوية، من بينها:

• ضبط مستويات السكر في الدم.

• الحفاظ على ضغط الدم وتوازن السوائل.

• تنظيم النمو والتطور.

• التحكم في عملية التمثيل الغذائي.

• تنظيم النوم والاستيقاظ.

• التأثير في الحالة النفسية والمزاج.

• دعم الوظائف الإنجابية والجنسية.

• المساهمة في العمليات الإدراكية والسلوكية.

وتعمل هذه الهرمونات من خلال الارتباط بمستقبلات خاصة داخل الخلايا، بحيث يؤدي كل هرمون وظيفة محددة في المكان المخصص له.

كيف يتم تنظيم إفراز الهرمونات؟

يعتمد الجسم على نظام دقيق للتحكم في إنتاج الهرمونات، إذ تقوم بعض الغدد بإفراز هرمونات تعمل على تحفيز غدد أخرى لإنتاج المزيد من الهرمونات.

فعلى سبيل المثال، تفرز الغدة النخامية هرمونًا يحفز الغدة الدرقية على إنتاج هرموناتها المسؤولة عن تنظيم عمليات الأيض واستهلاك الطاقة.

وفي حالات أخرى، يُفرز الهرمون مباشرة ليؤدي وظيفته داخل أحد أعضاء الجسم، كما يحدث مع الأنسولين الذي ينظم مستوى السكر في الدم.

الغدد المسؤولة عن إنتاج الهرمونات

يضم الجسم مجموعة من الغدد الصماء التي تشكل النظام الهرموني، ومن أبرزها:

• الغدة النخامية.

• الغدة الدرقية.

• الغدة الكظرية.

• البنكرياس.

• منطقة تحت المهاد في الدماغ.

كما تشارك أعضاء أخرى في إفراز بعض الهرمونات، مثل الكبد والكلى والجهاز الهضمي والخلايا الدهنية والمشيمة خلال فترة الحمل.

هرمونات تؤثر في المزاج والسلوك

لا تقتصر وظائف الهرمونات على تنظيم أعضاء الجسم فقط، بل تمتد إلى التأثير في الدماغ والجهاز العصبي.

ومن أبرز هذه المواد الدوبامين والسيروتونين، اللذان يلعبان دورًا مهمًا في تنظيم الحالة النفسية والشعور بالسعادة والتركيز والتحكم في السلوك.

الهرمونات الجنسية ودورها الحيوي

تُعد الهرمونات الجنسية من أهم الهرمونات المرتبطة بالنمو والخصوبة والصفات الجسدية.

الإستروجين والبروجستيرون

يُفرز هذان الهرمونان بشكل رئيسي من المبيضين لدى النساء، ويساهمان في تنظيم الدورة الشهرية ودعم الحمل وتطور الصفات الأنثوية والحفاظ على صحة العظام والجهاز التناسلي.

التستوستيرون

يُعرف بهرمون الذكورة، ويُنتج بصورة أساسية في الخصيتين لدى الرجال، حيث يساهم في بناء العضلات ونمو الشعر وتطور الصفات الذكورية المختلفة، كما يوجد بكميات أقل لدى النساء.

هرمونات مسؤولة عن النمو والطاقة

يحتوي الجسم على مجموعة من الهرمونات التي تؤدي أدوارًا أساسية في النمو والحفاظ على النشاط، من أبرزها:

• هرمون النمو المسؤول عن زيادة الطول وتطور الأنسجة.

• هرمونات الغدة الدرقية التي تتحكم في سرعة الأيض.

• الميلاتونين الذي ينظم النوم.

• الأدرينالين الذي يهيئ الجسم للتعامل مع المواقف الطارئة.

• الكورتيزول الذي يساعد على تنظيم التوتر والالتهابات ومستويات السكر.

• الأنسولين والجلوكاجون اللذان يتحكمان في مستوى الجلوكوز بالدم.

ماذا يحدث عند اضطراب الهرمونات؟

عندما ترتفع مستويات بعض الهرمونات أو تنخفض عن المعدلات الطبيعية، قد تظهر مجموعة من المشكلات الصحية التي تؤثر في جودة الحياة.

ومن أكثر الاضطرابات المرتبطة بالخلل الهرموني شيوعًا:

• مرض السكري.

• اضطرابات الغدة الدرقية.

• زيادة الوزن والسمنة.

• العقم ومشكلات الخصوبة.

• اضطرابات الدورة الشهرية.

• التثدي لدى الرجال.

أبرز أسباب اختلال التوازن الهرموني

يمكن أن يحدث اضطراب الهرمونات نتيجة عدة عوامل، منها:

• الإصابة بأورام الغدد الصماء.

• تلف أو إصابة إحدى الغدد المنتجة للهرمونات.

• أمراض المناعة الذاتية.

• بعض الطفرات والاضطرابات الوراثية.

توازن الهرمونات أساس الصحة

يؤكد الأطباء أن الحفاظ على التوازن الهرموني يعد أحد أهم مفاتيح الصحة الجيدة، لأن هذه المواد الكيميائية تتحكم في معظم وظائف الجسم الحيوية. لذلك فإن أي تغيرات ملحوظة في الوزن أو النوم أو المزاج أو الخصوبة أو مستويات الطاقة تستدعي استشارة الطبيب للكشف عن أي اضطرابات هرمونية محتملة وعلاجها مبكرًا.