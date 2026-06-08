السهر اليومي يهدد الدماغ بصمت.. أطباء الأعصاب يحذرون من خطر "السكتة الدماغية"

في الوقت الذي أصبحت فيه الساعات المتأخرة من الليل جزءًا من نمط الحياة اليومي لكثير من الأشخاص، خاصة مع الانتشار الواسع للهواتف الذكية ومنصات التواصل الاجتماعي، يطلق أطباء الأعصاب تحذيرات متزايدة من الآثار الصحية الخطيرة للسهر المزمن، مؤكدين أن الحرمان المستمر من النوم قد يرفع خطر الإصابة بما يُعرف بـ"السكتة الدماغية البسيطة"، حتى لدى فئات عمرية شابة.

وكشف تقرير صحي حديث نشره موقع Times of India أن السهر المتكرر واضطراب مواعيد النوم لا يقتصر تأثيرهما على الشعور بالإرهاق وضعف التركيز، بل قد يمتدان إلى التأثير المباشر على صحة الدماغ والأوعية الدموية، ما يزيد من احتمالات الإصابة بنوبات نقص التروية العابرة، المعروفة طبيًا باسم TIA.

إنذار مبكر قبل السكتة الدماغية

ويشير الخبراء إلى أن نوبة نقص التروية العابرة تحدث نتيجة انقطاع مؤقت في تدفق الدم إلى جزء من الدماغ، قبل أن يعود مجددًا خلال فترة قصيرة قد تمتد من دقائق إلى ساعات.

ورغم اختفاء الأعراض بشكل سريع، فإن الأطباء يعتبرون هذه النوبات بمثابة جرس إنذار مبكر لاحتمال التعرض لسكتة دماغية كاملة في المستقبل، خاصة إذا لم يتم تشخيص الأسباب الكامنة وراءها وعلاجها في الوقت المناسب.

كيف يضر السهر بصحة الدماغ؟

بحسب التقرير، يؤدي الحرمان المزمن من النوم إلى سلسلة من التغيرات الفسيولوجية داخل الجسم، من أبرزها:

• ارتفاع مستويات هرمونات التوتر.

• اضطراب ضغط الدم.

• زيادة معدلات الالتهاب داخل الجسم.

• خلل في عمليات التمثيل الغذائي.

ويؤكد المختصون أن اجتماع هذه العوامل يخلق بيئة صحية غير مستقرة قد تؤثر سلبًا على الأوعية الدموية المغذية للدماغ، ما يزيد من احتمالات حدوث اضطرابات عصبية ونوبات دماغية مؤقتة.

عادات ليلية تزيد الخطر

يرى أطباء الأعصاب أن أنماط الحياة الحديثة لعبت دورًا كبيرًا في تفاقم مشكلة السهر، خاصة مع الانتشار الواسع للأجهزة الإلكترونية التي أصبحت ترافق الأفراد حتى لحظة النوم.

ومن أبرز السلوكيات المرتبطة باضطرابات النوم:

• تصفح الهاتف المحمول لفترات طويلة قبل النوم.

• مشاهدة الأفلام ومقاطع الفيديو حتى ساعات متأخرة.

• متابعة منصات التواصل الاجتماعي ليلًا.

• ما يُعرف بـ"تسويف وقت النوم"، وهو تأجيل النوم عمدًا رغم الشعور بالتعب.

ويحذر الخبراء من أن هذه الممارسات تحرم الدماغ من فترات الراحة الضرورية التي يحتاجها لإعادة تنظيم وظائفه الحيوية والحفاظ على كفاءته العصبية.

أعراض لا ينبغي تجاهلها

وتكمن خطورة نوبات نقص التروية العابرة في أن أعراضها قد تختفي سريعًا، ما يدفع بعض الأشخاص إلى تجاهلها وعدم طلب المساعدة الطبية.

ومن أبرز العلامات التحذيرية:

• تنميل أو ضعف مفاجئ في أحد جانبي الجسم.

• صعوبة في الكلام أو التحدث بوضوح.

• دوخة مفاجئة وغير مبررة.

• تشوش أو فقدان مؤقت للرؤية.

• اضطراب التوازن وصعوبة الحركة.

ويشدد الأطباء على أن ظهور أي من هذه الأعراض، حتى وإن استمر لفترة قصيرة، يستدعي التوجه الفوري للطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة وتقييم احتمالات الإصابة بسكتة دماغية مستقبلية.

الشباب أيضًا في دائرة الخطر

ورغم الاعتقاد الشائع بأن السكتات الدماغية ترتبط غالبًا بكبار السن، فإن الخبراء يؤكدون أن نمط الحياة الحديث جعل فئة الشباب أكثر عرضة لبعض عوامل الخطر المرتبطة بصحة الدماغ.

ويزداد احتمال التعرض لنوبات نقص التروية العابرة لدى الأشخاص الذين يعانون من:

• قلة النوم المزمنة.

• التوتر النفسي المستمر.

• التدخين.

• قلة النشاط البدني.

• ارتفاع ضغط الدم.

ويؤكد المختصون أن تراكم هذه العوامل مع السهر المتكرر قد يضاعف التأثيرات السلبية على الجهاز العصبي والدورة الدموية.

خطوات بسيطة للوقاية

وللحد من المخاطر المحتملة، ينصح أطباء الأعصاب باتباع مجموعة من الإجراءات الوقائية التي تسهم في حماية الدماغ وتعزيز الصحة العامة، من أهمها:

• الالتزام بمواعيد نوم منتظمة يوميًا.

• تقليل استخدام الهواتف والشاشات قبل النوم.

• ممارسة النشاط البدني بصورة منتظمة.

• التحكم في مستويات التوتر والضغوط النفسية.

• متابعة ضغط الدم ونسب الكوليسترول بشكل دوري.

النوم المنتظم.. استثمار في صحة الدماغ

ويخلص الخبراء إلى أن النوم ليس مجرد فترة للراحة، بل عملية حيوية ضرورية للحفاظ على كفاءة الدماغ وصحة الأوعية الدموية. لذلك فإن تنظيم ساعات النوم وتجنب السهر المزمن قد يمثلان أحد أهم الإجراءات الوقائية للحد من خطر النوبات الدماغية المؤقتة والسكتات الدماغية مستقبلًا.

ومع تزايد الاعتماد على التكنولوجيا في الحياة اليومية، تبقى العودة إلى عادات النوم الصحية خطوة أساسية لحماية الدماغ والحفاظ على جودة الحياة على المدى الطويل.