قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إياتا: شركات الطيران ستتكبد خسائر إضافية بـ100 مليار دولار جراء الأزمة الإيرانية
القبض على 9 رجال وسيدة يستغلون 11 طفلا في أعمال التسول بشوارع الجيزة
الدعم النقدي على طاولة الحكومة.. مطالب بدراسة دقيقة قبل التخلي عن منظومة الخبز المدعم
تل أبيب تحت نيران القصف.. إيران أطلقت 30 صاروخا على إسرائيل
نيسان تطلق إنتاج "ماجنيت" في مصر.. ومدبولي: نتطلع لرؤية أول سيارة كهربائية للشركة قريبًا
إعلام إيراني: انفجارات ضخمة في طهران
إنجاز استراتيجي.. منال عوض تعلن الانتهاء من تقرير الإبلاغ الوطني الرابع وتقرير الشفافية الأول لمصر
موجة حارة ورطوبة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم
منتدبة للمراقبة من أسوان.. وفاة "مدُرسة" في حادث سير بكفر الدوار
جمبلاط: الاستثمار في العنصر البشري والذكاء الاصطناعي أساس تطوير شركات الإنتاج الحربي
"شاومينج" يدعي تداول امتحان الرياضيات البحتة بالثانوية الأزهرية
ساعات تفصل مورينيو عن العودة إلى ريال مدريد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

السهر اليومي يهدد الدماغ بصمت.. أطباء الأعصاب يحذرون من خطر السكتة الدماغية

السهر اليومي يهدد الدماغ بصمت.. أطباء الأعصاب يحذرون من خطر "السكتة الدماغية"
السهر اليومي يهدد الدماغ بصمت.. أطباء الأعصاب يحذرون من خطر "السكتة الدماغية"
ولاء عادل

في الوقت الذي أصبحت فيه الساعات المتأخرة من الليل جزءًا من نمط الحياة اليومي لكثير من الأشخاص، خاصة مع الانتشار الواسع للهواتف الذكية ومنصات التواصل الاجتماعي، يطلق أطباء الأعصاب تحذيرات متزايدة من الآثار الصحية الخطيرة للسهر المزمن، مؤكدين أن الحرمان المستمر من النوم قد يرفع خطر الإصابة بما يُعرف بـ"السكتة الدماغية البسيطة"، حتى لدى فئات عمرية شابة.

وكشف تقرير صحي حديث نشره موقع Times of India أن السهر المتكرر واضطراب مواعيد النوم لا يقتصر تأثيرهما على الشعور بالإرهاق وضعف التركيز، بل قد يمتدان إلى التأثير المباشر على صحة الدماغ والأوعية الدموية، ما يزيد من احتمالات الإصابة بنوبات نقص التروية العابرة، المعروفة طبيًا باسم TIA.

إنذار مبكر قبل السكتة الدماغية

ويشير الخبراء إلى أن نوبة نقص التروية العابرة تحدث نتيجة انقطاع مؤقت في تدفق الدم إلى جزء من الدماغ، قبل أن يعود مجددًا خلال فترة قصيرة قد تمتد من دقائق إلى ساعات.

ورغم اختفاء الأعراض بشكل سريع، فإن الأطباء يعتبرون هذه النوبات بمثابة جرس إنذار مبكر لاحتمال التعرض لسكتة دماغية كاملة في المستقبل، خاصة إذا لم يتم تشخيص الأسباب الكامنة وراءها وعلاجها في الوقت المناسب.

كيف يضر السهر بصحة الدماغ؟

بحسب التقرير، يؤدي الحرمان المزمن من النوم إلى سلسلة من التغيرات الفسيولوجية داخل الجسم، من أبرزها:

• ارتفاع مستويات هرمونات التوتر.

• اضطراب ضغط الدم.

• زيادة معدلات الالتهاب داخل الجسم.

• خلل في عمليات التمثيل الغذائي.

ويؤكد المختصون أن اجتماع هذه العوامل يخلق بيئة صحية غير مستقرة قد تؤثر سلبًا على الأوعية الدموية المغذية للدماغ، ما يزيد من احتمالات حدوث اضطرابات عصبية ونوبات دماغية مؤقتة.

عادات ليلية تزيد الخطر

يرى أطباء الأعصاب أن أنماط الحياة الحديثة لعبت دورًا كبيرًا في تفاقم مشكلة السهر، خاصة مع الانتشار الواسع للأجهزة الإلكترونية التي أصبحت ترافق الأفراد حتى لحظة النوم.

ومن أبرز السلوكيات المرتبطة باضطرابات النوم:

• تصفح الهاتف المحمول لفترات طويلة قبل النوم.

• مشاهدة الأفلام ومقاطع الفيديو حتى ساعات متأخرة.

• متابعة منصات التواصل الاجتماعي ليلًا.

• ما يُعرف بـ"تسويف وقت النوم"، وهو تأجيل النوم عمدًا رغم الشعور بالتعب.

ويحذر الخبراء من أن هذه الممارسات تحرم الدماغ من فترات الراحة الضرورية التي يحتاجها لإعادة تنظيم وظائفه الحيوية والحفاظ على كفاءته العصبية.

أعراض لا ينبغي تجاهلها

وتكمن خطورة نوبات نقص التروية العابرة في أن أعراضها قد تختفي سريعًا، ما يدفع بعض الأشخاص إلى تجاهلها وعدم طلب المساعدة الطبية.

ومن أبرز العلامات التحذيرية:

• تنميل أو ضعف مفاجئ في أحد جانبي الجسم.

• صعوبة في الكلام أو التحدث بوضوح.

• دوخة مفاجئة وغير مبررة.

• تشوش أو فقدان مؤقت للرؤية.

• اضطراب التوازن وصعوبة الحركة.

ويشدد الأطباء على أن ظهور أي من هذه الأعراض، حتى وإن استمر لفترة قصيرة، يستدعي التوجه الفوري للطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة وتقييم احتمالات الإصابة بسكتة دماغية مستقبلية.

الشباب أيضًا في دائرة الخطر

ورغم الاعتقاد الشائع بأن السكتات الدماغية ترتبط غالبًا بكبار السن، فإن الخبراء يؤكدون أن نمط الحياة الحديث جعل فئة الشباب أكثر عرضة لبعض عوامل الخطر المرتبطة بصحة الدماغ.

ويزداد احتمال التعرض لنوبات نقص التروية العابرة لدى الأشخاص الذين يعانون من:

• قلة النوم المزمنة.

• التوتر النفسي المستمر.

• التدخين.

• قلة النشاط البدني.

• ارتفاع ضغط الدم.

ويؤكد المختصون أن تراكم هذه العوامل مع السهر المتكرر قد يضاعف التأثيرات السلبية على الجهاز العصبي والدورة الدموية.

خطوات بسيطة للوقاية

وللحد من المخاطر المحتملة، ينصح أطباء الأعصاب باتباع مجموعة من الإجراءات الوقائية التي تسهم في حماية الدماغ وتعزيز الصحة العامة، من أهمها:

• الالتزام بمواعيد نوم منتظمة يوميًا.

• تقليل استخدام الهواتف والشاشات قبل النوم.

• ممارسة النشاط البدني بصورة منتظمة.

• التحكم في مستويات التوتر والضغوط النفسية.

• متابعة ضغط الدم ونسب الكوليسترول بشكل دوري.

النوم المنتظم.. استثمار في صحة الدماغ

ويخلص الخبراء إلى أن النوم ليس مجرد فترة للراحة، بل عملية حيوية ضرورية للحفاظ على كفاءة الدماغ وصحة الأوعية الدموية. لذلك فإن تنظيم ساعات النوم وتجنب السهر المزمن قد يمثلان أحد أهم الإجراءات الوقائية للحد من خطر النوبات الدماغية المؤقتة والسكتات الدماغية مستقبلًا.

ومع تزايد الاعتماد على التكنولوجيا في الحياة اليومية، تبقى العودة إلى عادات النوم الصحية خطوة أساسية لحماية الدماغ والحفاظ على جودة الحياة على المدى الطويل.

السهر الدماغ أطباء الأعصاب السكتة الدماغية السكتة الدماغية البسيطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين

حالة الطقس

انتبه قبل الخروج غدًا.. ظاهرتان تضربان الطقس والأرصاد تحذر

الدواجن

تغيرات مفاجئة في أسعار الفراخ بالأسواق اليوم.. الكيلو بكام؟

الأهلي والزمالك

صفقة مفاجأة.. لاعب الزمالك يقترب من الانتقال إلى الأهلي

الميت يختار من يزوره

هل الميت يختار من يزوره في المنام؟.. انتبه فزيارته لك لها 9 أسباب

الداخلية تكشف تفاصيل خناقة عربة السيدات بمترو الأنفاق

ضرب بالشباشب.. الداخلية تكشف تفاصيل خناقة عربة السيدات بمترو الأنفاق

الذهب

تشتري ولا تبيع.. نصائح مهمة من شعبة الذهب للمواطنين بعد هبوط الأسعار

ظبط صاحب فيديو حرق العلم

الداخلية تكشف ملابسات فيديو حرق العلم وتضبط مرتكبه بالمنوفية

ترشيحاتنا

منتخب مصر

سيف زاهر: مباراة مصر والبرازيل ستظل علامة في تاريخ الكرة المصرية

شوبير

عبدالظاهر السقا: مصطفى شوبير مشروع أسطورة قادمة في حراسة مرمى مصر

مصطفى شوبير

رضا عبدالعال: شوبير أنقذ المنتخب من خسارة ثقيلة.. وحمزة عبد الكريم لا يستحق التواجد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

المزيد