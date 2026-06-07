هل تتناول العشاء متأخرًا؟.. خبراء يكشفون تأثير التوقيت على الذاكرة وصحة الدماغ

يؤكد خبراء التغذية والصحة أن موعد تناول وجبة العشاء لا يقل أهمية عن نوعية الطعام نفسه، إذ يمكن أن يؤثر بشكل مباشر في جودة النوم وكفاءة وظائف الدماغ والصحة العامة للجسم.

وتشير التوصيات الصحية إلى أن أفضل وقت لتناول العشاء يكون قبل النوم بساعتين إلى ثلاث ساعات على الأقل، ويفضل أن تكون الوجبة خلال الفترة ما بين الخامسة والسابعة مساءً، مع تجنب تناول الطعام في أوقات متأخرة من الليل قدر الإمكان.

العشاء المبكر يدعم وظائف الدماغ

يوضح مختصون أن تناول العشاء مبكرًا يمنح الجهاز الهضمي فرصة كافية لإتمام عملية الهضم قبل النوم، ما يساعد الجسم على الوصول إلى مراحل النوم العميق بصورة أفضل.

وخلال هذه المراحل، يؤدي الدماغ العديد من الوظائف الحيوية، مثل معالجة المعلومات وتعزيز الذاكرة والتخلص من بعض المخلفات الناتجة عن النشاط العصبي اليومي، وهو ما ينعكس على التركيز والقدرات الذهنية في اليوم التالي.

تناول الطعام ليلًا قد يؤثر على جودة النوم

في المقابل، قد يؤدي تناول الوجبات قبل النوم مباشرة إلى زيادة احتمالات الإصابة بعسر الهضم أو الحموضة وارتجاع المريء، وهي مشكلات قد تتسبب في اضطراب النوم والاستيقاظ المتكرر خلال الليل.

ويرى الخبراء أن النوم غير المنتظم أو المتقطع قد يؤثر سلبًا على الأداء الذهني ويقلل من قدرة الدماغ على أداء وظائفه الطبيعية بكفاءة.

فوائد صحية إضافية

لا تتوقف مزايا العشاء المبكر عند دعم صحة الدماغ فقط، بل تمتد إلى المساعدة في تنظيم مستويات السكر في الدم وتحسين عمليات التمثيل الغذائي.

كما تشير أبحاث إلى أن تناول الطعام في وقت مبكر من المساء قد يساهم في التحكم بالوزن وتقليل فرص تراكم الدهون، نظرًا لأن الجسم يكون أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة خلال ساعات النهار مقارنة بالفترات الليلية المتأخرة.

ماذا يُفضل تناوله على العشاء؟

ينصح المتخصصون بالاعتماد على وجبات خفيفة ومتوازنة خلال المساء، تشمل:

الخضروات بمختلف أنواعها.

البروتينات قليلة الدهون.

الزبادي ومنتجات الألبان الخفيفة.

الأطعمة سهلة الهضم.

كما يُفضل الابتعاد عن الأطعمة الدسمة والوجبات الغنية بالسكريات، إلى جانب تقليل استهلاك المشروبات المنبهة في ساعات المساء.

عادة بسيطة بفوائد كبيرة

ويؤكد الخبراء أن الحفاظ على موعد ثابت للعشاء يوميًا يساعد على تنظيم الساعة البيولوجية للجسم وتحسين جودة النوم، وهو ما ينعكس إيجابًا على الصحة الجسدية والذهنية.

ويظل العشاء المبكر جزءًا من نمط حياة صحي متكامل يعتمد أيضًا على النوم الكافي وممارسة النشاط البدني بانتظام وإدارة التوتر، وهي عوامل تلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة الدماغ والوقاية من التراجع المعرفي مع التقدم في العمر.