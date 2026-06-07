قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بشري سارة للملايين.. تسهيلات غير مسبوقة في قانون التصالح بمخالفات البناء
فرصة للمستثمرين | الدولة تطرح أراضي متميزة في 3 مدن جديدة.. تفاصيل
تشريعية النواب تنظر اتفاقية قضائية مع قطر الثلاثاء المقبل
إسرائيل تقصف ضاحية بيروت وتوجه إنذارات إخلاء لسكان جنوب لبنان
الطقس الأيام القادمة| استمرار الأجواء الحارة ونسب الرطوبة ترتفع.. احذرو
"الأوقاف" الفلسطينية : 23 اقتحاما للأقصى ومنع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي 74 وقتا خلال مايو
لا أتهم ابنتيّ.. شهادة مؤثرة تقلب مشهد جلسة استئناف شقيقتين محكوم عليهما بالسجن في قضية تزوير راتب والدهما في أسيوط
دعاء الخروج من الامتحان..توكل على الله واستودعه إجاباتك
خلاف عائلي يتحول إلى ساحة قتال بسوهاج.. ما الذي حدث؟
كان ميسور الحال.. محمود سعد يتحدث عن والده الراحل
سعر إطلالة بوسي يثير الجدل.. فستان بـ 117 ألف جنيه وحذاء بـ 69 ألفًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

هل تتناول العشاء متأخرًا؟.. خبراء يكشفون تأثير التوقيت على الذاكرة وصحة الدماغ

هل تتناول العشاء متأخرًا؟.. خبراء يكشفون تأثير التوقيت على الذاكرة وصحة الدماغ
هل تتناول العشاء متأخرًا؟.. خبراء يكشفون تأثير التوقيت على الذاكرة وصحة الدماغ
ولاء عادل

يؤكد خبراء التغذية والصحة أن موعد تناول وجبة العشاء لا يقل أهمية عن نوعية الطعام نفسه، إذ يمكن أن يؤثر بشكل مباشر في جودة النوم وكفاءة وظائف الدماغ والصحة العامة للجسم.

وتشير التوصيات الصحية إلى أن أفضل وقت لتناول العشاء يكون قبل النوم بساعتين إلى ثلاث ساعات على الأقل، ويفضل أن تكون الوجبة خلال الفترة ما بين الخامسة والسابعة مساءً، مع تجنب تناول الطعام في أوقات متأخرة من الليل قدر الإمكان.

العشاء المبكر يدعم وظائف الدماغ

يوضح مختصون أن تناول العشاء مبكرًا يمنح الجهاز الهضمي فرصة كافية لإتمام عملية الهضم قبل النوم، ما يساعد الجسم على الوصول إلى مراحل النوم العميق بصورة أفضل.

وخلال هذه المراحل، يؤدي الدماغ العديد من الوظائف الحيوية، مثل معالجة المعلومات وتعزيز الذاكرة والتخلص من بعض المخلفات الناتجة عن النشاط العصبي اليومي، وهو ما ينعكس على التركيز والقدرات الذهنية في اليوم التالي.

تناول الطعام ليلًا قد يؤثر على جودة النوم

في المقابل، قد يؤدي تناول الوجبات قبل النوم مباشرة إلى زيادة احتمالات الإصابة بعسر الهضم أو الحموضة وارتجاع المريء، وهي مشكلات قد تتسبب في اضطراب النوم والاستيقاظ المتكرر خلال الليل.

ويرى الخبراء أن النوم غير المنتظم أو المتقطع قد يؤثر سلبًا على الأداء الذهني ويقلل من قدرة الدماغ على أداء وظائفه الطبيعية بكفاءة.

فوائد صحية إضافية

لا تتوقف مزايا العشاء المبكر عند دعم صحة الدماغ فقط، بل تمتد إلى المساعدة في تنظيم مستويات السكر في الدم وتحسين عمليات التمثيل الغذائي.

كما تشير أبحاث إلى أن تناول الطعام في وقت مبكر من المساء قد يساهم في التحكم بالوزن وتقليل فرص تراكم الدهون، نظرًا لأن الجسم يكون أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة خلال ساعات النهار مقارنة بالفترات الليلية المتأخرة.

ماذا يُفضل تناوله على العشاء؟

ينصح المتخصصون بالاعتماد على وجبات خفيفة ومتوازنة خلال المساء، تشمل:

  • الخضروات بمختلف أنواعها.
  • البروتينات قليلة الدهون.
  • الزبادي ومنتجات الألبان الخفيفة.
  • الأطعمة سهلة الهضم.

كما يُفضل الابتعاد عن الأطعمة الدسمة والوجبات الغنية بالسكريات، إلى جانب تقليل استهلاك المشروبات المنبهة في ساعات المساء.

عادة بسيطة بفوائد كبيرة

ويؤكد الخبراء أن الحفاظ على موعد ثابت للعشاء يوميًا يساعد على تنظيم الساعة البيولوجية للجسم وتحسين جودة النوم، وهو ما ينعكس إيجابًا على الصحة الجسدية والذهنية.

ويظل العشاء المبكر جزءًا من نمط حياة صحي متكامل يعتمد أيضًا على النوم الكافي وممارسة النشاط البدني بانتظام وإدارة التوتر، وهي عوامل تلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة الدماغ والوقاية من التراجع المعرفي مع التقدم في العمر.

العشاء صحة الدماغ الدماغ الذاكرة وجبة العشاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 بعد قرار الحكومة وتفاصيل الزيادة الجديدة

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 بعد قرار الحكومة وتفاصيل الزيادة الجديدة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

مصر والبرازيل

مصر تزرع الشكوك في البرازيل.. ماذا قالت صحف السامبا بعد ودية الختام قبل المونديال؟

منتخب مصر

مفاجأة غير متوقعة في ترتيب منتخب مصر بتصنيف الفيفا بعد ودية البرازيل

مشغولات ذهبية

عيار 21 يهبط 325 جنيها.. انهيار حاد بأسعار الذهب الآن في مصر

مباراة منتخب مصر و البرازيل

مهيب عبدالهادي يُثير الجدل بشأن رجل مباراة منتخب مصر والبرازيل

شوبير ونجله مصطفى

بطريقة غير متوقعة.. أحمد شوبير يمازح نجله مصطفى بعد تألقه أمام البرازيل

أرشيفية

إيران تعترف لأول مرة: إصابة مجتبي خامنئي كانت أخطر مما أُعلن

ترشيحاتنا

دعم غزة

مصر تواصل دعم غزة.. قوافل مساعدات جديدة واستعدادات طبية لاستقبال المصابين

إسرائيل وأمريكا

مصالح وأهداف.. أستاذ الدراسات الإسرائيلية يكشف أسباب تجسس تل أبيب على أمريكا

نتنياهو

نتنياهو: لن نسمح لحزب الله بإطلاق النار تجاه إسرائيل

بالصور

تعليم الشرقية: لا شكاوى في امتحانات الإعدادية خلال اليوم الثالث

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
تعليم الشرقية

محافظ الشرقية يشهد إطلاق مليون زريعة أسماك ببحر مويس بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

انطلاق بطولة الشرقية الأساسية للكاراتيه تحت 12 عامًا المؤهلة للجمهورية.. صور

جانب من البطولة
جانب من البطولة
جانب من البطولة

50 دولة و 100 طائرة.. القوات المسلحة تكشف تفاصيل النسخة الثانية لمعرض العلمين الدولى للطيران والفضاء| صور

صورة من حفل التعريف بتنظيم مصر فعاليات النسخة الثانية لمعرض العلمين الدولى للطيران والفضاء
صورة من حفل التعريف بتنظيم مصر فعاليات النسخة الثانية لمعرض العلمين الدولى للطيران والفضاء
صورة من حفل التعريف بتنظيم مصر فعاليات النسخة الثانية لمعرض العلمين الدولى للطيران والفضاء

فيديو

راغب علامة

خطف واغتيال.. راغب علامة يشعل السوشيال ميديا باعترافات مثيرة عن حياته

ابنة شيرين عبدالوهاب

أين الأم.. ظهور زينة في حفل تخرج ابنة شيرين عبدالوهاب يثير الجدل

سيدة المقابر

ادعوا على أبوكم.. تفاصيل فيديو أم داخل المقابر مع أبنائها وتصريحات عن سبب الواقعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

المزيد