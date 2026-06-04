سنة أولى سواقة.. 6 نصائح تساعدك على القيادة بثقة وأمان واحترافية

يواجه كثير من السائقين الجدد حالة من التوتر خلال الفترة الأولى من تعلم القيادة، خاصة عند التعامل مع الزحام أو المرور في طرق سريعة أو غير مألوفة، ويؤكد المتخصصون أن اكتساب الثقة خلف المقود لا يحدث بين يوم وليلة، بل يحتاج إلى تدريب مستمر وتجارب متكررة تساعد السائق على التعامل مع مختلف المواقف بهدوء أكبر.

وفيما يلي مجموعة من النصائح التي يمكن أن تساعد المبتدئين على تحسين مهارات القيادة والشعور بمزيد من الأمان أثناء التنقل.

لا تهمل التأمين على سيارتك

يشعر بعض السائقين بالقلق الدائم من احتمالية التعرض لحادث أو تحمل تكاليف إصلاح مرتفعة. لذلك فإن وجود تأمين مناسب يوفر قدرًا من الحماية ويقلل من المخاوف المرتبطة بالمواقف الطارئة، ما يسمح للسائق بالتركيز على الطريق بدلًا من التفكير في العواقب المادية المحتملة.

حدد وجهتك قبل التحرك

الارتباك أثناء البحث عن الطريق أو محاولة معرفة الاتجاهات خلال القيادة قد يزيد من التوتر ويشتت الانتباه. ولهذا يُفضل الاطلاع مسبقًا على مسار الرحلة واستخدام تطبيقات الملاحة لمعرفة أفضل الطرق وتجنب المناطق المزدحمة قدر الإمكان.

افهم سيارتك جيدًا

التعامل السريع مع وظائف السيارة المختلفة يعد من العوامل المهمة لتعزيز الثقة أثناء القيادة. لذلك احرص على التعرف إلى أماكن وأدوار الأزرار الأساسية مثل الإشارات، والإضاءة، ومساحات الزجاج، وأنظمة التكييف والتنبيه، حتى تتمكن من استخدامها بسهولة عند الحاجة.

مارس القيادة بشكل مستقل

قد تؤثر كثرة الملاحظات أو التوجيهات من الآخرين على تركيز السائق المبتدئ. لذلك فإن القيادة بمفردك من حين لآخر تمنحك فرصة لاكتساب الخبرة واتخاذ القرارات بنفسك، ما يساهم في تعزيز ثقتك تدريجيًا.

اجعل السلامة أولويتك

القيادة الآمنة تبدأ من احترام قواعد المرور والالتزام بالسرعات المقررة. كما أن ترك مسافة مناسبة بينك وبين السيارات الأخرى والانتباه الدائم للطريق يساعدان على تجنب العديد من المواقف المفاجئة ويمنحانك تحكمًا أفضل في السيارة.

لا تستعجل اكتساب الخبرة

من الطبيعي أن ترتكب بعض الأخطاء في البداية أو تشعر بالتردد في بعض المواقف. المهم هو التعلم من التجربة والاستمرار في الممارسة. ومع مرور الوقت ستصبح ردود أفعالك أسرع، وستتمكن من القيادة بثقة أكبر دون الشعور بالقلق الذي يرافق البدايات.

فالقيادة مهارة تتطور مع الوقت، وكل رحلة جديدة تمنحك خبرة إضافية تقربك من مستوى السائق المتمرس، لذلك لا تجعل الخوف يعيق تقدمك، بل تعامل معه كجزء طبيعي من رحلة التعلم.