قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إصابة مركبة قائد المنطقة الشمالية في جيش الاحتلال جنوب لبنان
إجمالي 6 مليون دولار.. تفاصيل 17 قضية كبدت خزينة الزمالك مبالغ طائلة
الزمالك خذلهم.. نجوم خسروا الرهان في الدوري| إيه الحكاية؟
إجراء جديد في الزمالك بعد إيقاف القيد.. سر استدعاء بدر حامد
محافظ الجيزة: تقارير دورية من الإدارات التعليمية لمتابعة سير امتحانات الشهادة الإعدادية
منتدى الابتكار وريادة الأعمال: الاستثمار في الشركات الناشئة لم يعد خيارا
ثقافية الصحفيين تتضامن مع النقابات الفنية بشأن ما أُثير حول فيلم برشامة
ارتفاع البانيه مجدداً.. أسعار الفراخ اليوم بكام؟
بأسعار ثابتة وصرف مليون شكارة.. غرف عمليات بالزراعة لتذليل عقبات توزيع الأسمدة الصيفية
معلم لغة عربية: امتحان اعدادية الجيزة في مستوى الطالب "اللي مفتحش كتاب"
شاهد .. هدوء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 اليوم
بخط ملاحي يبدأ من ميناء سفاجا.. إطلاق شركة جديدة لإدارة وتشغيل السفن التجارية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

سنة أولى سواقة.. 6 نصائح تساعدك على القيادة بثقة وأمان واحترافية

سنة أولى سواقة؟.. 6 نصائح تساعدك على القيادة بثقة وأمان
سنة أولى سواقة؟.. 6 نصائح تساعدك على القيادة بثقة وأمان
ولاء عادل

يواجه كثير من السائقين الجدد حالة من التوتر خلال الفترة الأولى من تعلم القيادة، خاصة عند التعامل مع الزحام أو المرور في طرق سريعة أو غير مألوفة، ويؤكد المتخصصون أن اكتساب الثقة خلف المقود لا يحدث بين يوم وليلة، بل يحتاج إلى تدريب مستمر وتجارب متكررة تساعد السائق على التعامل مع مختلف المواقف بهدوء أكبر.

وفيما يلي مجموعة من النصائح التي يمكن أن تساعد المبتدئين على تحسين مهارات القيادة والشعور بمزيد من الأمان أثناء التنقل.

لا تهمل التأمين على سيارتك

يشعر بعض السائقين بالقلق الدائم من احتمالية التعرض لحادث أو تحمل تكاليف إصلاح مرتفعة. لذلك فإن وجود تأمين مناسب يوفر قدرًا من الحماية ويقلل من المخاوف المرتبطة بالمواقف الطارئة، ما يسمح للسائق بالتركيز على الطريق بدلًا من التفكير في العواقب المادية المحتملة.

حدد وجهتك قبل التحرك

الارتباك أثناء البحث عن الطريق أو محاولة معرفة الاتجاهات خلال القيادة قد يزيد من التوتر ويشتت الانتباه. ولهذا يُفضل الاطلاع مسبقًا على مسار الرحلة واستخدام تطبيقات الملاحة لمعرفة أفضل الطرق وتجنب المناطق المزدحمة قدر الإمكان.

افهم سيارتك جيدًا

التعامل السريع مع وظائف السيارة المختلفة يعد من العوامل المهمة لتعزيز الثقة أثناء القيادة. لذلك احرص على التعرف إلى أماكن وأدوار الأزرار الأساسية مثل الإشارات، والإضاءة، ومساحات الزجاج، وأنظمة التكييف والتنبيه، حتى تتمكن من استخدامها بسهولة عند الحاجة.

مارس القيادة بشكل مستقل

قد تؤثر كثرة الملاحظات أو التوجيهات من الآخرين على تركيز السائق المبتدئ. لذلك فإن القيادة بمفردك من حين لآخر تمنحك فرصة لاكتساب الخبرة واتخاذ القرارات بنفسك، ما يساهم في تعزيز ثقتك تدريجيًا.

اجعل السلامة أولويتك

القيادة الآمنة تبدأ من احترام قواعد المرور والالتزام بالسرعات المقررة. كما أن ترك مسافة مناسبة بينك وبين السيارات الأخرى والانتباه الدائم للطريق يساعدان على تجنب العديد من المواقف المفاجئة ويمنحانك تحكمًا أفضل في السيارة.

لا تستعجل اكتساب الخبرة

من الطبيعي أن ترتكب بعض الأخطاء في البداية أو تشعر بالتردد في بعض المواقف. المهم هو التعلم من التجربة والاستمرار في الممارسة. ومع مرور الوقت ستصبح ردود أفعالك أسرع، وستتمكن من القيادة بثقة أكبر دون الشعور بالقلق الذي يرافق البدايات.

فالقيادة مهارة تتطور مع الوقت، وكل رحلة جديدة تمنحك خبرة إضافية تقربك من مستوى السائق المتمرس، لذلك لا تجعل الخوف يعيق تقدمك، بل تعامل معه كجزء طبيعي من رحلة التعلم.

القيادة السواقة سنة أولى سواقة تعلم القيادة نصائح للقيادة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك

هشام نصر: تعمدنا عدم الاستئناف على أحكام المحكمة الرياضية لهذا السبب

المتهم

ضبط مدير التعليم الإعدادي بالقليوبية بعد واقعة فيديو ولية الأمر

حالة الطقس

3 ظواهر جوية.. والأرصاد تحذر من طقس الخميس

توروب

بعد 8 ساعات داخل الأهلي.. توروب يغادر الجزيرة عقب توقيع التسوية

سقوط اللودر أثناء عملية الانقاذ

كارثة إنقاذ تتحول لمأساة.. سقوط لودر خلال رفع سيارة من مياه الترعة بدمياط

الدواجن

عاودت الارتفاع .. أسعار الدواجن البيضاء اليوم الخميس بالأسواق

الزمالك

هشام نصر: أعترف بوجود أخطاء داخل الزمالك.. وبنتحايل على حسين لبيب عشان يرد

الاهلي والزمالك

الأهلي يترقب.. أمير هشام يكشف مفاجأة عن وقف القيد التأديبي للزمالك

ترشيحاتنا

اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

بدء اجتماع خطة النواب لمناقشة مشروع موازنة وزارة الاتصالات

وزير الصناعة

وزير الصناعة يدعو لتأسيس مجلس أعمال مصري أيرلندي لتعزيز الاستثمار ونقل التكنولوجيا.. ونواب: يسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية

يهاب الطماوي، أمين اللجنة التشريعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان وعضو المجلس

الطماوي: اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب تعزز حماية اللاجئين وتدعم الحوكمة وتحفظ الأمن القومي

بالصور

وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية

وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية
وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية
وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية

طريقة عمل خبز بالثوم.. المقادير والطريقة

طريقة عمل خبز بالثوم
طريقة عمل خبز بالثوم
طريقة عمل خبز بالثوم

بـ بيضة واحدة.. طريقة عمل الكوكيز

بيضه واحده..طريقه عمل الكوكيز
بيضه واحده..طريقه عمل الكوكيز
بيضه واحده..طريقه عمل الكوكيز

بـ هاف ستومك.. عبير صبري تثير الجدل في أحدث ظهور

عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري

فيديو

زوجة عمر مرموش

من هي جيلان الجباس؟ ..زوجة عمر مرموش تخطف الأنظار بعد عقد القران

اختفاء عالمة أمريكية

بعد عام من انقطاع أخبارها.. كشف لغز اختفاء عاملة نووية أمريكية في غابة بنيو مكسيكو

وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية

وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

وائل الغول

وائل الغول يكتب : مكالمة الأوغاد

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : أم صلاح والحارة الضيقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الأمان والونس والعفوية .. الثالوث الذي يحفظ الحب حيًا

المزيد