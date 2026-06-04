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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

أسعار شرائح المياه 2026.. كيف تُحسب الفاتورة الجديدة؟

أسعار شرائح المياه 2026.. كيف تُحسب الفاتورة الجديدة؟
أسعار شرائح المياه 2026.. كيف تُحسب الفاتورة الجديدة؟
ولاء عادل

يشتكي العديد من المواطنين من ارتفاع فاتورة المياه الشهرية دون معرفة الأسباب الحقيقية وراء ذلك، في حين أن جزءًا كبيرًا من المشكلة يرتبط بعدم الإلمام بطريقة احتساب الفاتورة والبنود الإضافية التي تُضاف إلى قيمة الاستهلاك الفعلية للمياه، مثل رسوم الصرف الصحي والخدمات التنظيمية والضريبة.

ومع تطبيق نظام الشرائح التصاعدية، تختلف قيمة الفاتورة من منزل إلى آخر وفقًا لكمية الاستهلاك المسجلة شهريًا، وهو ما يجعل فهم آلية الحساب أمرًا ضروريًا لتجنب أي زيادات غير متوقعة.

أسعار شرائح استهلاك المياه المنزلية

تعتمد الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي نظامًا تدريجيًا في تسعير الاستهلاك المنزلي، حيث ترتفع تكلفة المتر المكعب كلما زادت كمية المياه المستخدمة، وجاءت الأسعار كالتالي:

  • الشريحة الأولى من 0 إلى 10 أمتار مكعبة: 2 جنيه للمتر.
  • الشريحة الثانية من 11 إلى 20 مترًا مكعبًا: 3 جنيهات للمتر.
  • الشريحة الثالثة من 21 إلى 30 مترًا مكعبًا: 4 جنيهات للمتر.
  • الشريحة الرابعة لأكثر من 30 مترًا مكعبًا: 4.5 جنيه للمتر.

ويهدف هذا النظام إلى تشجيع الاستخدام الرشيد للمياه والحد من معدلات الهدر داخل المنازل.

كيف يتم احتساب الفاتورة؟

لا يتم حساب الفاتورة من خلال ضرب إجمالي الاستهلاك في سعر الشريحة الأخيرة فقط، بل تُحتسب وفق مجموعة من البنود التي تشمل قيمة المياه وخدمات الصرف الصحي وبعض الرسوم الأخرى.

وللتوضيح، إذا بلغ استهلاك إحدى الوحدات السكنية 35 مترًا مكعبًا خلال شهر واحد، فإن الفاتورة تتضمن عدة عناصر رئيسية.

أولًا: قيمة استهلاك المياه

يُوزع الاستهلاك على الشرائح المختلفة وفقًا للنظام المعمول به، لتصل قيمة المياه المستهلكة في هذا المثال إلى 175 جنيهًا.

ثانيًا: رسوم الصرف الصحي

تُحسب كمية الصرف الصحي بنسبة 80% من إجمالي استهلاك المياه.

وبناءً على استهلاك 35 مترًا مكعبًا، تُحتسب كمية الصرف الصحي بنحو 28 مترًا مكعبًا، لتبلغ قيمتها 140 جنيهًا.

ثالثًا: الرسوم والخدمات الإضافية

تتضمن الفاتورة كذلك بعض الرسوم المقررة، وهي:

  • مقابل خدمات الجهاز التنظيمي: 0.35 جنيه.
  • رسوم الاستدامة وخدمة العملاء: 15 جنيهًا.
  • ضريبة القيمة المضافة: 2.10 جنيه.

القيمة النهائية للفاتورة

بعد إضافة جميع البنود السابقة، يصل إجمالي المبلغ المستحق سداده إلى 333 جنيهًا، وهو ما يوضح أن قيمة المياه وحدها ليست العامل الوحيد المؤثر في الفاتورة النهائية.

أسباب تؤدي إلى زيادة الفاتورة

هناك مجموعة من العوامل التي قد تتسبب في ارتفاع قيمة الفاتورة بشكل ملحوظ، من بينها:

  • وجود تسريبات غير ظاهرة في المواسير أو الحنفيات.
  • زيادة عدد مرات استخدام الغسالات والأجهزة المنزلية.
  • ارتفاع معدلات الاستهلاك اليومي داخل الأسرة.
  • تجاوز حدود الشرائح منخفضة التكلفة والدخول في شرائح أعلى سعرًا.

نصائح لتقليل استهلاك المياه

يمكن للمشتركين خفض قيمة الفاتورة الشهرية من خلال اتباع عدد من الإجراءات البسيطة، أهمها:

  • تركيب أدوات توفير المياه في الحنفيات ورؤوس الدش.
  • صيانة شبكات المياه المنزلية بشكل دوري.
  • إغلاق الصنبور أثناء تنظيف الأسنان أو غسل الأطباق.
  • تشغيل الغسالات عند اكتمال حمولتها فقط.
  • استخدام وسائل تنظيف موفرة للمياه بدلًا من الاعتماد على الخراطيم بشكل مستمر.

ويبقى ترشيد الاستهلاك الوسيلة الأكثر فاعلية للحد من ارتفاع الفواتير، إلى جانب مساهمته في الحفاظ على الموارد المائية وضمان استدامتها للأجيال المقبلة.

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