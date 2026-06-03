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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

مكمل غذائي طبيعي قد يساهم في تقليل السمنة ودهون الكبد

مكمل غذائي طبيعي قد يساهم في تقليل السمنة ودهون الكبد
مكمل غذائي طبيعي قد يساهم في تقليل السمنة ودهون الكبد
ولاء عادل

في ظل الارتفاع المستمر لمعدلات السمنة وأمراض الكبد الدهني حول العالم، يواصل العلماء البحث عن حلول غذائية طبيعية قد تساعد في الحد من هذه المشكلات الصحية المتزايدة. 

وفي هذا الإطار، توصلت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة تايبيه الطبية بتايوان إلى نتائج واعدة بشأن مزيج من زيت بذور الكتان والكركمين، حيث أظهر قدرة محتملة على تحسين مستويات الدهون في الجسم والحد من تراكمها في الكبد، ما يفتح الباب أمام استراتيجيات غذائية جديدة لدعم الصحة والوقاية من الاضطرابات المرتبطة بالسمنة.

تجربة على نظام غذائي غني بالدهون

اعتمد الباحثون في دراستهم على حيوانات الهامستر السوري، التي خضعت لنظام غذائي مرتفع الدهون والكوليسترول لمدة ثمانية أسابيع لمحاكاة التأثيرات السلبية للأنظمة الغذائية غير الصحية.

وخلال فترة التجربة، تم تقسيم الحيوانات إلى مجموعات، حيث حصل بعضها على جرعات منخفضة من مزيج زيت بذور الكتان والكركمين، بينما تلقت مجموعات أخرى جرعات أعلى من المكمل الغذائي.

تحسن في مستويات الدهون والكوليسترول

أظهرت النتائج انخفاضًا ملحوظًا في مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار (LDL) لدى الحيوانات التي تناولت المكمل، مقارنة بالمجموعة التي لم تحصل عليه.

كما سجلت الحيوانات التي تلقت الجرعات الأعلى من المزيج أفضل النتائج، ما يشير إلى وجود علاقة بين الجرعة المستخدمة وقوة التأثير.

دور محتمل في حماية الكبد

لم تقتصر فوائد المزيج على تحسين مؤشرات الدهون في الدم فحسب، بل أظهرت الدراسة أيضًا تراجعًا في تراكم الدهون داخل الكبد، وهي مشكلة ترتبط غالبًا بالسمنة واضطرابات التمثيل الغذائي.

ورصد الباحثون زيادة في قدرة الجسم على التخلص من الدهون والكوليسترول عبر الإخراج، الأمر الذي قد يساهم في تقليل العبء الواقع على الكبد وتحسين وظائفه.

لماذا يجمع الباحثون بين الكركمين وزيت بذور الكتان؟

يرى العلماء أن زيت بذور الكتان قد يساعد على تحسين امتصاص الكركمين داخل الجسم، نظرًا لأن الكركمين من المركبات التي تذوب في الدهون.

كما يحتوي زيت بذور الكتان على أحماض أوميغا 3 الدهنية، المعروفة بدورها في دعم صحة القلب والأوعية الدموية والمساعدة في تنظيم عمليات التمثيل الغذائي للدهون.

نتائج واعدة تحتاج إلى مزيد من الدراسة

رغم النتائج الإيجابية التي توصلت إليها الدراسة، أكد الباحثون أن التجارب أُجريت على حيوانات مخبرية فقط، وهو ما يعني أن هناك حاجة إلى دراسات سريرية على البشر للتأكد من فعالية هذا المزيج ومدى أمان استخدامه على المدى الطويل.

هل يمكن الاعتماد عليه للوقاية من السمنة؟

يشير الباحثون إلى أن مزيج الكركمين وزيت بذور الكتان قد يمثل استراتيجية غذائية واعدة للمساعدة في دعم صحة الكبد وتحسين استقلاب الدهون، إلا أنه لا يمكن اعتباره علاجًا مباشرًا للسمنة أو أمراض الكبد في الوقت الحالي، إلى أن تؤكد الدراسات البشرية النتائج التي تم التوصل إليها في المختبرات.

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