بعد زواجه رسميا .. من هي جيلان الجباس زوجة عمر مرموش؟

في حفل خاص أُقيم في مصر وسط أجواء عائلية ومشاركة عدد من المقربين، عقد اللاعب عمر مرموش نجم مانشستر سيتي ومنتخب مصر، قرآنه على شريكة حياته.. فمن هي زوجة مرموش؟

جدير بالذكر أن مرموش قد احتفل في شهر نوفمبر الماضي بخطوبته على جيلان الجباس في حفل عائلي، قبل أن يخطف هو وزوجته الأضواء خلال عقد قرانهما أمس.

حفل زفاف عمر مرموش

قام عمر مرموش بعقد قرانه، قبل انضمامه إلى معسكر منتخب مصر المقام في الولايات المتحدة الأمريكية، استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم 2026.

وشارك لاعب مانشستر سيتي مجموعة من اللقطات الرومانسية من زفافه العائلي، كان أبرزها صورة سيلفي داخل السيارة جمعته بعروسه، حيث ظهرا وهما يستعرضان خاتمي الزواج، إلى جانب صورة أخرى التُقطت في حديقة خارجية وسط أجواء احتفالية حضرها الأهل والأصدقاء.

وحصل نجم مانشستر سيتي، على إذن، من الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، بالغياب عن رحلة منتخب مصر إلى الولايات المتحدة، بسبب حفل زواجه.

ومن المنتظر أن يكون مرموش أحد أبرز الأوراق الهجومية في صفوف "الفراعنة" خلال مونديال 2026، الذي سيشهد مشاركته الأولى في كأس العالم، بعدما غابت مصر عن نسخة 2022، ولم يكن اللاعب قد سجل ظهوره الدولي الأول مع المنتخب الأول خلال نسخة 2018.

من هي زوجة عمر مرموش؟

وُلدت جيلان الجباس في القاهرة، وتُقيم حاليًا في مدينة برايتون البريطانية، حيث تخرجت عام 2021 من جامعة ساسكس البريطانية وحاصلة على درجة البكالوريوس في دراسات الاتصال والإعلام، إلا أنها تعمل حاليًا في مجال التسويق كأخصائية، ومستشارة في مجال الأزياء.

تعتبر جيلان الجباس مغرمة بالعديد من الأنشطة الرياضية، حيث تملك موهبة في ممارسة الزومبا والبوكسينج. بالإضافة إلى ذلك، فإنها تعتبر من عشاق التصوير الفوتوغرافي.

ولم يقتصر شغفها على ذلك، بل كانت ناشطة في رياضة الإسكواش، حيث مثلت فريق نادي وادي دجلة وكانت ضمن أفضل أربعة لاعبات تحت 19 عاماً في بطولة أندية وادي دجلة للإسكواش عام 2017.

جيلان الجباس هي ابنة عم يوسف محرم، الصديق المقرب لعمر مرموش في فريق وادي دجلة، ما يضفي طابعاً مقرباً ومشتركاً بين الطرفين، حيث أصبحت العلاقة رسمية الآن عبر الزواج ومن قبلها الخطوبة في نوفمبر الماضي.