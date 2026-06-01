عمر مرموش: نحلم بالذهاب بعيدا في المونديال.. وتجربة المغرب أثبتت أن كل شيء ممكن

أكد عمر مرموش، نجم منتخب مصر، أن الفراعنة يمتلكون طموحات كبيرة في بطولة كأس العالم، مشددًا على أهمية تقديم صورة مشرفة لكرة القدم المصرية والعربية على أكبر مسرح كروي في العالم.

وقال مرموش إن وجود عدد كبير من منتخبات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في كأس العالم يعد أمرًا رائعًا، ويعكس التطور الذي تشهده كرة القدم في المنطقة خلال السنوات الأخيرة.

طموحات منتخب مصر

وأضاف نجم منتخب مصر: "نريد التأهل إلى كأس العالم وتقديم أداء قوي يليق باسم مصر، فنحن هنا نلعب على أكبر مسرح في كرة القدم، وعلينا أن نظهر للجميع ما نملكه من إمكانيات وقدرات".

وتحدث مرموش عن طموحات المنتخبات في البطولة، مؤكدًا أن كأس العالم يمنح الجميع فرصة للحلم بتحقيق إنجازات تاريخية، قائلًا: "أعتقد أن المونديال هو اللحظة الكروية التي يمكنك فيها أن تحلم بالوصول إلى أبعد نقطة ممكنة".

واستشهد لاعب المنتخب الوطني بالإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب المغربي في نسخة 2022، بعدما بلغ الدور نصف النهائي، موضحًا أن هذه التجربة أثبتت أن المستحيل لا وجود له في كرة القدم وأن كل شيء ممكن مع الإصرار والعمل الجاد.

واختتم مرموش تصريحاته بالتأكيد على ضرورة التعامل مع البطولة خطوة بخطوة، مشيرًا إلى أن المنافسة تكون أمام أقوى المنتخبات في العالم، وهو ما يجعل المهمة صعبة، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن المنتخب المصري سيواصل التمسك بأحلامه وطموحاته الكبيرة.