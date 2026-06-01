تشكيل منتخب مصر لمواجهة المغرب في مباراة المركز الثالث بكأس الأمم الأفريقية تحت 17 عامًا

أعلن حسين عبد اللطيف المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2009 التشكيل الأساسي الذي سيخوض المواجهه أمام منتخب المغرب في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس الأمم الأفريقية المقامة في المغرب بعد ضمان تأهل الفراعنة الصغار لكأس العالم بقطر بنهاية العام الجاري.

وجاء التشكيل كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد عبيد.

الدفاع: محمد جمال - عادل علاء - ياسين تامر - محمد السيد (الديزل).

الوسط: أحمد بشير - عمر عبد الرحيم - أدهم حسيب - أحمد صفوت - دنيال تامر.

الهجوم: أمير أبو العز.

ويستعد منتخب مصر لكرة القدم تحت 17 سنة لتحقيق انجاز تاريخي غائب منذ 29 عاما عن خزائن الفراعنة في مواجهة المغرب اليوم في مباراة حسم المركز الثالث والرابع ببطولة كأس الأمم الأفريقية للناشئين.

ويطمح منتخب مصر للناشئين للفوز على منتخب المغرب،وحصد المركز الثالث والعودة بالميدالية البرونزية، التي ستكون الأولى للفراعنة الصغار منذ 29 سنة، عندما توج باللقب في نسخة 1997 التي أقيمت في بوتسوانا



يواجه منتخب مصر لكرة القدم تحت 17 عامًا منافسه المغرب، في مباراة تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 17 سنة، وذلك بعد انتهاء مشواره في الدور نصف النهائي

وخرج منتخب مصر من المنافسة على لقب بطولة كأس الامم الأفريقية للشباب بعد الخسارة أمام منتخب تنزانيا بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي.