رياضة

إبراهيم عبد الجواد يثير الجدل بشأن أهداف منتخب مصر.. تفاصيل

باسنتي ناجي

أثار الإعلامي إبراهيم عبد الجواد الجدل بتساؤل عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حول هوية صاحب أول أهداف منتخب مصر حال تأهله إلى كأس العالم.

وكتب عبد الجواد: "أول أهداف الفراعنة في المونديال سيكون بأقدام؟". 

يترقب عشاق الكرة المصرية انطلاق مشوار منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، حيث يدخل الفراعنة المنافسات بطموحات كبيرة لتحقيق نتائج إيجابية والعبور إلى الأدوار التالية.

وأوقعت قرعة المونديال المنتخب الوطني في المجموعة السابعة، إلى جانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، ليخوض ثلاث مواجهات قوية وحاسمة في الدور الأول من البطولة.

حسام حسن يعلن قائمة الفراعنة للمونديال

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن على القائمة النهائية المشاركة في كأس العالم 2026، والتي تضم 26 لاعبًا في مختلف المراكز.

وضمت قائمة منتخب مصر المشاركة في كأس العالم 2026 اللاعبين:

  • محمد الشناوي
  • مصطفى شوبير
  • المهدي سليمان
  • محمد علاء
  • محمد هاني
  • طارق علاء
  • حمدي فتحي
  • رامي ربيعة
  • ياسر إبراهيم
  • حسام عبد المجيد
  • محمد عبد المنعم
  • أحمد فتوح
  • كريم حافظ
  • مروان عطية
  • مهند لاشين
  • نبيل عماد دونجا
  • محمود صابر
  • أحمد سيد زيزو
  • إمام عاشور
  • مصطفى عبد الرؤوف "زيكو"
  • محمود حسن تريزيجيه
  • إبراهيم عادل
  • هيثم حسن
  • محمد صلاح
  • عمر مرموش
  • حمزة عبد الكريم

فيما شهدت القائمة استبعاد اللاعب أقطاي عبد الله من القائمة النهائية التي أعلنها الجهاز الفني بقيادة حسام حسن.

جدول مباريات منتخب مصر في المجموعة السابعة

يبدأ المنتخب المصري مشواره في البطولة بمواجهة أحد أبرز منتخبات أوروبا، قبل أن يلتقي نيوزيلندا ثم يختتم مرحلة المجموعات بمباراة إيران.

مصر وبلجيكا

يفتتح الفراعنة مبارياتهم في كأس العالم بمواجهة منتخب بلجيكا يوم 15 يونيو، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

مصر ونيوزيلندا

يخوض منتخب مصر ثاني مبارياته أمام نيوزيلندا، حيث تقام المباراة فجر يوم 22 يونيو في تمام الساعة الرابعة صباحًا بتوقيت القاهرة.

مصر وإيران

ويختتم المنتخب الوطني منافسات دور المجموعات بمواجهة منتخب إيران يوم 27 يونيو، في لقاء ينطلق عند الساعة السادسة صباحًا بتوقيت القاهرة.

مجموعة مصر في مونديال 2026

أسفرت قرعة كأس العالم 2026 عن وجود منتخب مصر في المجموعة السابعة التي تضم:

  • منتخب مصر
  • منتخب بلجيكا
  • منتخب إيران
  • منتخب نيوزيلندا

وتقام البطولة للمرة الأولى بمشاركة 48 منتخبًا، في نسخة تاريخية تستضيفها ثلاث دول هي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، ما يجعلها الأكبر في تاريخ كأس العالم منذ انطلاقها.

ويسعى منتخب مصر إلى استغلال حالة الاستقرار الفني التي يعيشها الفريق، بالإضافة إلى الخبرات الكبيرة التي يمتلكها عدد من نجومه، من أجل تحقيق نتائج قوية خلال منافسات دور المجموعات والمنافسة على بطاقة التأهل للدور التالي.


 

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟
طريقة عمل الكشك
ى عز الدين تثير الجدل بفستاها بسعر 39 الف جنيها
نسخة من والدتها..ابنة غادة عادل تثير الجدل بفستان ملفت
