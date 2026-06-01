خالد الغندور يتوقع نتائج مباريات كأس عاصمة مصر

كشف الإعلامي خالد الغندور عن توقعاته لمباريات كأس عاصمة مصر مساء اليوم.

وكتب الغندور عبر فيسبوك: "توقعاتي زد ووادي دجلة في المباراة النهائية لكأس العاصمة اليوم".

وأعلن محمد شوقي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي زد، التشكيل الأساسي الذي سيخوض مواجهة المصري البورسعيدي، مساء اليوم، في إياب نصف نهائي كأس عاصمة مصر.

وتقام المباراة في تمام الخامسة مساءً على استاد السويس الجديد، وسط طموحات كبيرة من الفريقين لحجز بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.

وجاء تشكيل زد على النحو التالي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: عبدالله بكري، زياد طارق، حمدي علاء، سامح إبراهيم.

خط الوسط: أحمد الصغيري، ماتا ماجاسا، علي جمال لالا، عبدالله عواد.

خط الهجوم: مصطفى سعد ميسي، أحمد عاطف.

وكان زد قد حسم لقاء الذهاب لصالحه بهدف دون رد، بعدما سجل مصطفى العش، لاعب المصري، هدفًا بالخطأ في مرماه.