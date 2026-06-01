إنييستا يبدأ مشواره التدريبي من بوابة جلف يونايتد الإماراتي

بدأ النجم الإسباني السابق أندريس إنييستا أولى خطواته في عالم التدريب، بعدما أعلن نادي جلف يونايتد الإماراتي تعيينه مديرًا فنيًا للفريق الأول، الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية الإماراتي.

ورحب النادي بإنييستا عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلاً: "دبي دائمًا تطمح للأفضل، وبعض القصص تستحق فصلًا جديدًا. أهلاً بك، أندريس إنييستا".

مسيرة إنييستا

ويخوض أسطورة برشلونة ومنتخب إسبانيا أول تجربة تدريبية في مسيرته، خلفًا للمدرب التركي أحمد سيبي، الذي غادر منصبه مؤخرًا لتولي تدريب أحد أندية دوري المحترفين الإماراتي.

ويأمل جلف يونايتد في تكرار نجاح تجربة يونايتد إف سي، الذي نجح في الصعود إلى دوري المحترفين تحت قيادة الإيطالي أندريا بيرلو.

وعبر إنييستا عن سعادته بخوض هذه التجربة الجديدة، مؤكدًا أن جلف يونايتد يمثل المكان المثالي لبدء مسيرته التدريبية، مضيفًا أن كرة القدم منحته الكثير طوال مشواره، وأنه يتطلع الآن إلى نقل خبراته للأجيال الجديدة من اللاعبين ومساعدتهم على التطور والوصول إلى أعلى المستويات.

وتأسس نادي جلف يونايتد في دبي عام 2019، ويواصل العمل على بناء مشروع رياضي طموح يهدف إلى تطوير المواهب وتحقيق التقدم في الكرة الإماراتية.

وكان إنييستا قد أعلن اعتزاله كرة القدم في أكتوبر 2024، منهياً مسيرة استثنائية امتدت لأكثر من عقدين في الملاعب.