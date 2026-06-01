قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصعيد دبلوماسي ضد الاحتلال .. السعودية تدين العدوان الإسرائيلي وتؤكد دعم سيادة لبنان
رسمياً .. وائل جمعة مديرا للكرة بالنادي الأهلي
مصر: الهجمات الإيرانية على الكويت تصعيد خطير يهدد أمن واستقرار منطقة الخليج
إتاحتها إلكترونيا اليوم والتسليم غدا.. الخريطة الزمنية لأرقام جلوس الثانوية العامة 2026
واشنطن تطلق سباق تسلح جديدًا.. 300 ألف طائرة مسيّرة هجومية في الطريق| تفاصيل
رد حاسم من التعليم على مطالب صرف حافز التدريس للموجهين والأخصائيين
مصر وباكستان يؤكدان أهمية استمرار المفاوضات الأمريكية الإيرانية لدعم الاستقرار الإقليمي
التصعيد يتجدد على الجبهة اللبنانية.. تهديدات إسرائيلية وغارات مكثفة تنذر بتوسيع نطاق المواجهة
كروت متابعة وعزل فوري.. إجراءات مصرية صارمة للحجر الصحي بسبب تفشي إيبولا
الأوقاف : كن راضيا .. وإيَّاك والتباهي .. موضوع خطبة الجمعة المقبلة
30 يوليو.. أولى جلسات محاكمة الإعلامي مدحت شلبي بتهمة سب الخطيب
نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026 .. المدارس تعلنها بالدرجات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إنييستا يبدأ مشواره التدريبي من بوابة جلف يونايتد الإماراتي

إنييستا
إنييستا
حسن العمدة

بدأ النجم الإسباني السابق أندريس إنييستا أولى خطواته في عالم التدريب، بعدما أعلن نادي جلف يونايتد الإماراتي تعيينه مديرًا فنيًا للفريق الأول، الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية الإماراتي.

ورحب النادي بإنييستا عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلاً: "دبي دائمًا تطمح للأفضل، وبعض القصص تستحق فصلًا جديدًا. أهلاً بك، أندريس إنييستا".

مسيرة إنييستا

ويخوض أسطورة برشلونة ومنتخب إسبانيا أول تجربة تدريبية في مسيرته، خلفًا للمدرب التركي أحمد سيبي، الذي غادر منصبه مؤخرًا لتولي تدريب أحد أندية دوري المحترفين الإماراتي.

ويأمل جلف يونايتد في تكرار نجاح تجربة يونايتد إف سي، الذي نجح في الصعود إلى دوري المحترفين تحت قيادة الإيطالي أندريا بيرلو.

وعبر إنييستا عن سعادته بخوض هذه التجربة الجديدة، مؤكدًا أن جلف يونايتد يمثل المكان المثالي لبدء مسيرته التدريبية، مضيفًا أن كرة القدم منحته الكثير طوال مشواره، وأنه يتطلع الآن إلى نقل خبراته للأجيال الجديدة من اللاعبين ومساعدتهم على التطور والوصول إلى أعلى المستويات.

وتأسس نادي جلف يونايتد في دبي عام 2019، ويواصل العمل على بناء مشروع رياضي طموح يهدف إلى تطوير المواهب وتحقيق التقدم في الكرة الإماراتية.

وكان إنييستا قد أعلن اعتزاله كرة القدم في أكتوبر 2024، منهياً مسيرة استثنائية امتدت لأكثر من عقدين في الملاعب.

أندريس إنييستا نادي جلف يونايتد الإماراتي جلف يونايتد الإماراتي دوري الدرجة الثانية الإماراتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

إعلان أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 بموقع وزارة التربية والتعليم مساء اليوم

البنزين

بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 1 مايو

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 |رقمك ومقر لجنتك هنا

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2026 بالدرجات .. ظهرت الآن

أرقام جلوس الثانوية العامة 2026

الآن.. أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 ومقار اللجان على موقع التربية والتعليم

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026 .. المدارس تعلنها بالدرجات

الذهب

الحق اشتري| شعبة الذهب تعلن مفاجأة للمواطنين قبل الربع الأخير من العام

عداد الكهرباء

فعل واحد اليوم في عداد الكهرباء يوفرلك مئات الجنيهات

ترشيحاتنا

د. عطية لاشين عضو لجنة الفتوى بالأزهر

لو نمتي على سرير الأولاد تكوني طالقا .. هل كلما نامت أكفر عن الحلف؟

زكاة المال

هل تجب الزكاة على المال الذي أقرضه الإنسان للغير؟.. الإفتاء توضح رأي الشرع

بيت الزكاة والصدقات

اليوم.. «بيت الزكاة والصدقات» يبدأ صرف إعانة يونيو للمستحقين بجميع المحافظات

بالصور

بملابس لافتة.. يارا السكرى تستمتع بالإجازة فى ميلان

يارا السكرى تستمتع بالأجازة فى ميلان
يارا السكرى تستمتع بالأجازة فى ميلان
يارا السكرى تستمتع بالأجازة فى ميلان

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟

طريقة عمل الكشك الأصلى

طريقة عمل الكشك
طريقة عمل الكشك
طريقة عمل الكشك

بسعر 39 ألف جنيه.. مى عز الدين تثير الجدل بفستان أنيق

ى عز الدين تثير الجدل بفستاها بسعر 39 الف جنيها
ى عز الدين تثير الجدل بفستاها بسعر 39 الف جنيها
ى عز الدين تثير الجدل بفستاها بسعر 39 الف جنيها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: العودة من الإجازة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

المزيد