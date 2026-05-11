موعد مباراة الجزيرة والوصل في الدوري الإماراتي

يواجه فريق الجزيرة منافسه الوصل اليوم على ستاد محمد بن زايد ضمن منافسات الجولة ال25 من بطولة الدوري الإماراتي.

ويلعب فريق الجزيرة ضد الوصل فى تمام الساعة الثامنة إلا الربع مساء اليوم، بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا ربع بتوقيت أبو ظبي.

ويسعى رفاق محترفنا المصري محمد النني في الجزيرة الإماراتي للفوز وحصد 3 نقاط لحجز مقعد في بطولة دوري أبطال أسيا.

ترتيب الدوري الإماراتي

ويحتل الجزيرة المركز الرابع في جدول ترتيب الدورى الإماراتى برصيد 41 نقطة، بينما جاء فريق الوصل المركز الثالث بـ 42 نقطة.

ويحاول الجزيرة استغلال عامل الأرض والجمهور لاستعادة طريق الانتصارات بعدما خسر أمام النصر 2-3 وتعادل 1-1 أمام عجمان.

ويدخل الوصل المباراة بعدالفوز على دبا والوحدة، بأفضلية نفسية بعد تفوقه في أخر مواجهتين على الجزيرة ويتطلعلتسجيل إنجاز جديد بالفوز ذهابًا وإيابًا على الجزيرة خلال موسم واحد من دوري المحترفين للمرة الأولى في تاريخه.