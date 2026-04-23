سيرحل للدوري القطري.. أول ضحايا صفقة إبراهيم عادل في الأهلي

أكد الإعلامي أحمد شوبير أنه حال تعاقد النادي الأهلي مع إبراهيم عادل نجم نادي نورشيلاند الدنماركي سيرحل أحد نجوم الأحمر الحاليين.

وأوضح شوبير خلال تصريحات إذاعية: في حال تعاقد الأهلي مع إبراهيم عادل سيرحل أشرف بن شرقي عن الفريق والاتجاه الأقرب سيكون الدوري القطري.

وأردف : إبراهيم عادل يرغب في الاستمرار بأوروبا لكن حاليا لا يمتلك أي عروض أوروبية والدوري الدنماركي ليس متقدما أو مصنف بالشكل الكبير بين الدوريات الأوروبية.

وأكمل : لا يوجد فريق دنماركي يصل للمرحلة البعيده في الدوريات الأوروبية وميتيلاند هو أشهر فريق دنماركي في أوروبا وليس نورشيلاند وبالتالي العين عليه ليست كبيرة.

واختتم شوبير تصريحاته قائلا : نورشيلاند مازال يدرس الموقف من شراء إبراهيم عادل بشكل نهائي من الجزيرة الإماراتي