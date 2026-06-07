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الإشراف العام
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الأربعاء أم الخميس؟.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2026

إجازة رأس السنة الهجرية 2026
إجازة رأس السنة الهجرية 2026
رشا عوني

بعد مضي نصف العام والعديد من العطلات الرسمية، يترقب الموظفون والعاملون بالقطاع الحكومي والخاص موعد إجازة رأس السنة الهجرية؛ باعتبارها أقرب إجازة رسمية مقبلة في شهر يونيو الجاري، كما ارتفعت عمليات البحث عن الإجازات الرسمية المتبقية في 2026 ومواعيدها بالتفصيل.

إجازة رأس السنة الهجرية 2026

من المتوقع أن تحل إجازة رأس السنة الهجرية لعام 1448 هجريًا يوم الأربعاء الموافق 17 يونيو 2026، وفقًا للحسابات الفلكية، لتكون أول إجازة رسمية يحصل عليها المواطنون في مصر بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك، على أن يتم الإعلان الرسمي عن موعد الإجازة من قبل الجهات المختصة ومجلس الوزراء.
 

متى رأس السنة الهجرية 1448

تحدد دار الإفتاء المصرية متى رأس السنة الهجرية الجديدة 1448، من خلال استطلاع هلال شهر المحرم وهو أول شهور العام الهجري الجديد 1448، وذلك بعد غروب شمس يوم الإثنين الموافق التاسع والعشرين من شهر ذي الحجة الجاري لعام 1447، و15 يونيو  2026 م، للتحقق مما إذا كان شهر ذي الحجة الهجري 29 يومًا.

وحينها يكون الإثنين 15 يونيو 2026 هو آخر أيام العام الهجري 1447، ويوم الثلاثاء الموافق 16 يونيو 2026 هو أول أيام شهر المحرم وبداية السنة الجديدة، أما إذا لم تثبت رؤية الهلال، فيكون الثلاثاء هو المتمم لشهر ذي الحجة الهجري 1447 هـ، ويكون يوم الأربعاء الموافق 17 يونيو 2026 هو غرة شهر المحرم أول أيام السنة الهجرية الجديدة 1448هـ.

هل يتم ترحيل إجازة رأس السنة الهجرية 2026؟ 

ويترقب أن تعلن الحكومة المصرية، بشكل رسمي ونهائي خلال الأيام القليلة القادمة، موعد إجازة رأس السنة الهجرية لعام 2026-1448، سواء بالتأكيد على الموعد المعلن عنه سابقًا، وهو 17 من شهر يونيو المقبل، أو تقديمها أو تأخيرها وفق ما سيتم الاتفاق عليه؛ وبالتالي تكون هذه هذه الإجازة المرتقبة، هي أولى الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2026.

ويترقب الموظفون إعلان مجلس الوزراء بشأن الموعد الرسمي للإجازة، خاصة مع اقتراب المناسبة وبدء الاستعدادات لتنظيم جداول العمل خلال تلك الفترة.

إجازة رأس السنة الهجرية كم يوم؟

في حال صدور قرار بترحيل موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2026 من يوم الأربعاء إلى يوم الخميس، سيتمكن العاملون من الحصول على عطلة متصلة لمدة 3 أيام متتالية تشمل:

الخميس: إجازة رأس السنة الهجرية (مرحلة).

الجمعة: العطلة الأسبوعية الرسمية.

السبت: العطلة الأسبوعية الرسمية.

الإجازات الرسمية المتبقية في 2026

تشمل قائمة الإجازات الرسمية المتبقية خلال العام الجاري:

 إجازة رأس السنة الهجرية

الأربعاء 17 يونيو 2026.

إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو

الثلاثاء 30 يونيو 2026.

إجازة عيد ثورة 23 يوليو

الخميس 23 يوليو 2026.

إجازة المولد النبوي الشريف

الأربعاء 26 أغسطس 2026.

عيد القوات المسلحة

الثلاثاء 6 أكتوبر 2026.

ومن المنتظر أن تعلن الجهات الحكومية المختصة في وقت لاحق التفاصيل النهائية الخاصة بكيفية تطبيق إجازتي رأس السنة الهجرية وذكرى ثورة 30 يونيو سواء بالإبقاء على موعديهما الأصليين أو ترحيلهما إلى نهاية الأسبوع، وفقاً للسياسة المتبعة في تنظيم الإجازات الرسمية.

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