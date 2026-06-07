إجازة جديدة على الأبواب.. وهذا موعدها المتوقع رسميًا

بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك وعودة العمل في مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة، تتجه أنظار الموظفين والعاملين في مصر نحو الإجازة الرسمية المقبلة، وهي إجازة رأس السنة الهجرية لعام 1448 هجريًا.

وتشهد محركات البحث خلال هذه الفترة زيادة ملحوظة في معدلات البحث عن موعد الإجازة المرتقبة، إلى جانب التساؤلات المتعلقة بإمكانية ترحيلها إلى نهاية الأسبوع، وفقًا للسياسات التي اتبعتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة في تنظيم العطلات الرسمية.

وتعد رأس السنة الهجرية من المناسبات الدينية المهمة التي تحظى باهتمام واسع لدى المواطنين، ليس فقط لما تحمله من قيمة تاريخية ودينية، بل أيضًا لأنها تمثل فرصة لالتقاط الأنفاس والحصول على يوم راحة إضافي بعد موسم حافل من الإجازات والمناسبات.

متى يحل موعد رأس السنة الهجرية 2026؟

تشير الحسابات الفلكية إلى أن غرة شهر المحرم لعام 1448 هجريًا من المتوقع أن توافق الأربعاء 17 يونيو 2026، وهو الموعد المنتظر لإجازة رأس السنة الهجرية في مصر.

وتبقى هذه التقديرات مرتبطة بالرؤية الشرعية التي تحددها الجهات المختصة، حيث يتم الإعلان النهائي عن بداية العام الهجري الجديد بعد استطلاع هلال شهر المحرم واعتماد النتائج رسميًا.

ومن المعتاد أن يصدر مجلس الوزراء قرارًا رسميًا قبل موعد المناسبة بأيام قليلة لتحديد تفاصيل الإجازة وآلية تطبيقها على العاملين في مختلف القطاعات.



إجازة مدفوعة الأجر للقطاعين الحكومي والخاص

تحظى إجازة رأس السنة الهجرية بوضع خاص ضمن جدول العطلات الرسمية المعتمدة في الدولة، إذ تُمنح كإجازة مدفوعة الأجر للعاملين في الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية.

كما تشمل الإجازة العاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وفقًا للضوابط والقرارات التي تصدرها الجهات المختصة، بما يضمن توحيد تطبيق الإجازة على أكبر شريحة ممكنة من العاملين.

وتكتسب هذه الإجازة أهمية إضافية هذا العام باعتبارها أول عطلة رسمية بعد إجازة عيد الأضحى، ما يجعلها محطة انتظار بالنسبة لكثير من الموظفين الذين يترقبون فرصة جديدة للراحة أو السفر أو قضاء الوقت مع أسرهم.

هل يتم ترحيل الإجازة إلى نهاية الأسبوع؟

أحد أكثر الأسئلة تداولًا بين الموظفين خلال الأيام الحالية يتعلق بإمكانية ترحيل إجازة رأس السنة الهجرية إلى نهاية الأسبوع.

وخلال السنوات الماضية، اتبعت الحكومة سياسة تهدف إلى تجميع بعض الإجازات الرسمية في نهاية الأسبوع للمساهمة في استقرار سير العمل داخل المؤسسات الحكومية والخاصة، وهو ما جعل الكثيرين يتوقعون تطبيق الأمر نفسه على إجازة رأس السنة الهجرية.

إلا أن الجهات الرسمية لم تصدر حتى الآن أي قرار بشأن ترحيل الإجازة، ما يعني أن الموعد المعتمد يظل هو الأربعاء 17 يونيو لحين صدور بيان رسمي من مجلس الوزراء يحدد الموقف النهائي.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن القرار قبل حلول المناسبة بفترة قصيرة، سواء بالإبقاء على الإجازة في موعدها الأصلي أو نقلها إلى يوم آخر.



دلالات دينية وتاريخية للمناسبة

لا تقتصر أهمية رأس السنة الهجرية على كونها عطلة رسمية فقط، بل تمثل ذكرى تاريخية مرتبطة بحدث محوري في التاريخ الإسلامي، وهو هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة.

وتعد هذه الهجرة نقطة تحول رئيسية في مسار الدعوة الإسلامية، ولذلك اتخذها المسلمون أساسًا للتقويم الهجري الذي لا يزال مستخدمًا حتى اليوم في تحديد المناسبات والشعائر الدينية.

ومع حلول كل عام هجري جديد، يحرص كثير من المواطنين على استحضار الدروس المستفادة من هذه المناسبة، إلى جانب تبادل التهاني والدعوات ببداية عام جديد يحمل الخير والاستقرار.



الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2026

بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى، يتبقى أمام المواطنين خمس مناسبات رسمية حتى نهاية العام الجاري، تشكل محطات مهمة في الأجندة الوطنية والدينية.

وتبدأ هذه العطلات بإجازة رأس السنة الهجرية المتوقعة في 17 يونيو، تليها ذكرى ثورة 30 يونيو في 30 يونيو، ثم ذكرى ثورة 23 يوليو في 23 يوليو.

كما تتضمن قائمة الإجازات المتبقية المولد النبوي الشريف في 26 أغسطس، قبل أن تختتم العطلات الرسمية لهذا العام بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر في 6 أكتوبر 2026.



ترقب لقرار الحكومة

في ظل اقتراب موعد المناسبة، يترقب الموظفون والعاملون في مختلف القطاعات القرار الرسمي الذي سيصدر عن مجلس الوزراء بشأن إجازة رأس السنة الهجرية.

وبينما تشير الحسابات الفلكية إلى موعد محدد للإجازة، يبقى الإعلان الحكومي هو المرجع النهائي الذي يحدد موعد العطلة وكيفية تطبيقها، خاصة في ظل احتمالات ترحيلها أو الإبقاء عليها في يومها الأصلي.

ومع اقتراب منتصف يونيو، تظل إجازة رأس السنة الهجرية الحدث الأبرز على أجندة الموظفين، باعتبارها أول فرصة للراحة بعد عيد الأضحى وبوابة الدخول إلى سلسلة الإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2026.