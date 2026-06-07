قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجيش الإسرائيلي يوجّه أوامر إخلاء عاجلة لسكان مدينة صور ومحيطها جنوبي لبنان
أجهزة في بيتك ضد التوفير.. خطوات ترشيد كهرباء المنزل خلال الصيف لتقليل الفاتورة
رئيس الوزراء يفتتح خط إنتاج جديد لـ شركة مياه غازية بالإسكندرية
تبدأ من 7 جنيهات.. تراجع الطماطم وارتفاع البصل اليوم الأحد في الأسواق
فرنسا تواجه أيرلندا الشمالية وديًا قبل المونديال.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة
التسجيل والمتابعة إلكترونيا.. إطلاق منصة إلكترونية للتدريب الصيفي لطلاب الجامعات بشركات الإنتاج الحربي
انفراجة في معسكر إسبانيا.. يامال ونيكو ويليامز يقتربان من كأس العالم
حالة استنفار طبي بدار السلام.. كلب ضال يصيب 6 أشخاص بينهم أطفال في قرية النصيرات
استمرار تشغيل القطارين 1938 و1931 بين القاهرة وأسوان حتى الأحد القادم.. تعرف على المواعيد
المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لعاطل بشرم الشيخ بتهمة الاتجار في المخدرات
الرئاسة الفلسطينية: استمرار سياسات الاحتلال التصعيدية وإرهاب المستوطنين يهددان الأمن
من رونالدو إلى بوشكاش.. أساطير صنعت المجد وعجزت عن معانقة كأس العالم.. حكايات تاريخية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مباراة مصر والبرازيل.. ناقد رياضي: التجربة مفيدة لكن الأخطاء الدفاعية مقلقة قبل المونديال

منتخب مصر
منتخب مصر
رحمة سمير

أكد الناقد الرياضي محمد فيفي، خلال حديثه في برنامج صباح الخير يا مصر، أن مباراة منتخب مصر الودية أمام البرازيل، رغم خسارتها 2-1، تمثل تجربة مهمة في إطار الاستعداد لبطولة كأس العالم 2026، مشيرًا إلى أن اللقاء كشف عن مجموعة من الملاحظات الفنية التي تحتاج إلى معالجة قبل المواجهات الرسمية.

تجربة إعداد قوية لكن غير مكتملة:
وأوضح “فيفي” أن مواجهة منتخب بحجم البرازيل كانت ضرورية لرفع جاهزية اللاعبين، إلا أن الفريق كان يحتاج إلى عدد أكبر من المباريات الودية أمام مدارس كروية مختلفة، لاختبار توليفات فنية أكثر استقرارًا قبل المونديال.

أخطاء في التمركز والبطء الدفاعي:
وأشار إلى وجود أخطاء فردية واضحة في خط الوسط والدفاع، مؤكدًا أن بطء بعض اللاعبين في التحضير واتخاذ القرار كان سببًا في منح المنافس فرصًا خطيرة، وهو ما يجب العمل عليه بشكل عاجل قبل مباراة بلجيكا المرتقبة.

مرونة تكتيكية إيجابية للمدير الفني:
ولفت إلى أن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن أظهر مرونة تكتيكية خلال اللقاء من خلال تغيير أكثر من طريقة لعب، وهو ما ساعد المنتخب على العودة نسبيًا في الشوط الثاني وتحسين الأداء الهجومي.

إشادة ببعض العناصر وتحفظ على أخرى:
وأضاف أن بعض اللاعبين قدموا أداءً جيدًا عند مشاركتهم في الشوط الثاني، خاصة من حيث تحريك وسط الملعب وزيادة الفاعلية الهجومية، بينما لا تزال بعض العناصر بحاجة لاكتساب خبرات أكبر في المباريات الدولية الكبرى.


واختتم الناقد الرياضي حديثه بالتأكيد على أن تجربة البرازيل، رغم الخسارة، تمنح الجهاز الفني مؤشرات مهمة قبل المونديال، شرط معالجة الأخطاء الدفاعية وتحسين سرعة نقل الكرة داخل الملعب.

كرة القدم حسام حسن تشكيلة منتخب تحليل مباريات كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 بعد قرار الحكومة وتفاصيل الزيادة الجديدة

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 بعد قرار الحكومة وتفاصيل الزيادة الجديدة

مصر والبرازيل

مصر تزرع الشكوك في البرازيل.. ماذا قالت صحف السامبا بعد ودية الختام قبل المونديال؟

منتخب مصر

مفاجأة غير متوقعة في ترتيب منتخب مصر بتصنيف الفيفا بعد ودية البرازيل

مشغولات ذهبية

عيار 21 يهبط 325 جنيها.. انهيار حاد بأسعار الذهب الآن في مصر

منتخب مصر

موعد مباراة مصر القادمة بعد الخسارة أمام البرازيل وديًا 2-1

مباراة منتخب مصر و البرازيل

مهيب عبدالهادي يُثير الجدل بشأن رجل مباراة منتخب مصر والبرازيل

منتخب مصر

ليلة تألق شوبير| منتخب مصر يخسر أمام البرازيل وديًا 2-1 .. ومكاسب فنية قبل المونديال

شوبير ونجله مصطفى

بطريقة غير متوقعة.. أحمد شوبير يمازح نجله مصطفى بعد تألقه أمام البرازيل

ترشيحاتنا

أرشيفية

قبل قمة باريس .. أوروبا تلوح بعقوبات تستهدف مستوطنين في الضفة الغربية

أرشيفية

إذاعة الجيش الإسرائيلي : مصرع 18 جنديا منذ بدء وقف النار في لبنان

أرشيفية

واشنطن تلوح بتوظيف الأصول الإيرانية لإعادة إعمار أضرار دول الخليج

بالصور

تعليم الشرقية: لا شكاوى في امتحانات الإعدادية خلال اليوم الثالث

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
تعليم الشرقية

محافظ الشرقية يشهد إطلاق مليون زريعة أسماك ببحر مويس بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

انطلاق بطولة الشرقية الأساسية للكاراتيه تحت 12 عامًا المؤهلة للجمهورية.. صور

جانب من البطولة
جانب من البطولة
جانب من البطولة

50 دولة و 100 طائرة.. القوات المسلحة تكشف تفاصيل النسخة الثانية لمعرض العلمين الدولى للطيران والفضاء| صور

صورة من حفل التعريف بتنظيم مصر فعاليات النسخة الثانية لمعرض العلمين الدولى للطيران والفضاء
صورة من حفل التعريف بتنظيم مصر فعاليات النسخة الثانية لمعرض العلمين الدولى للطيران والفضاء
صورة من حفل التعريف بتنظيم مصر فعاليات النسخة الثانية لمعرض العلمين الدولى للطيران والفضاء

فيديو

راغب علامة

خطف واغتيال.. راغب علامة يشعل السوشيال ميديا باعترافات مثيرة عن حياته

ابنة شيرين عبدالوهاب

أين الأم.. ظهور زينة في حفل تخرج ابنة شيرين عبدالوهاب يثير الجدل

سيدة المقابر

ادعوا على أبوكم.. تفاصيل فيديو أم داخل المقابر مع أبنائها وتصريحات عن سبب الواقعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

المزيد