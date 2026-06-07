مباراة مصر والبرازيل.. ناقد رياضي: التجربة مفيدة لكن الأخطاء الدفاعية مقلقة قبل المونديال

أكد الناقد الرياضي محمد فيفي، خلال حديثه في برنامج صباح الخير يا مصر، أن مباراة منتخب مصر الودية أمام البرازيل، رغم خسارتها 2-1، تمثل تجربة مهمة في إطار الاستعداد لبطولة كأس العالم 2026، مشيرًا إلى أن اللقاء كشف عن مجموعة من الملاحظات الفنية التي تحتاج إلى معالجة قبل المواجهات الرسمية.

تجربة إعداد قوية لكن غير مكتملة:

وأوضح “فيفي” أن مواجهة منتخب بحجم البرازيل كانت ضرورية لرفع جاهزية اللاعبين، إلا أن الفريق كان يحتاج إلى عدد أكبر من المباريات الودية أمام مدارس كروية مختلفة، لاختبار توليفات فنية أكثر استقرارًا قبل المونديال.

أخطاء في التمركز والبطء الدفاعي:

وأشار إلى وجود أخطاء فردية واضحة في خط الوسط والدفاع، مؤكدًا أن بطء بعض اللاعبين في التحضير واتخاذ القرار كان سببًا في منح المنافس فرصًا خطيرة، وهو ما يجب العمل عليه بشكل عاجل قبل مباراة بلجيكا المرتقبة.

مرونة تكتيكية إيجابية للمدير الفني:

ولفت إلى أن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن أظهر مرونة تكتيكية خلال اللقاء من خلال تغيير أكثر من طريقة لعب، وهو ما ساعد المنتخب على العودة نسبيًا في الشوط الثاني وتحسين الأداء الهجومي.

إشادة ببعض العناصر وتحفظ على أخرى:

وأضاف أن بعض اللاعبين قدموا أداءً جيدًا عند مشاركتهم في الشوط الثاني، خاصة من حيث تحريك وسط الملعب وزيادة الفاعلية الهجومية، بينما لا تزال بعض العناصر بحاجة لاكتساب خبرات أكبر في المباريات الدولية الكبرى.



واختتم الناقد الرياضي حديثه بالتأكيد على أن تجربة البرازيل، رغم الخسارة، تمنح الجهاز الفني مؤشرات مهمة قبل المونديال، شرط معالجة الأخطاء الدفاعية وتحسين سرعة نقل الكرة داخل الملعب.