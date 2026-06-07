في ثاني أيام الامتحانات.. مدير تعليم جنوب سيناء تتفقد لجان الشهادة الإعدادية



واصلت الدكتورة وفاء رضا، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، جولاتها الميدانية لمتابعة سير امتحانات الشهادة الإعدادية، حيث تفقدت لجان الامتحانات بمدرسة الشهيد إبراهيم الرفاعي الإعدادية بنين التابعة لإدارة طور سيناء التعليمية، للاطمئنان على انتظام العملية الامتحانية خلال ثاني أيام الامتحانات.

وأدى الطلاب، اليوم الأحد، امتحان مادة الجبر والإحصاء خلال الفترة الأولى، فيما أدوا امتحان مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات خلال الفترة الثانية، وسط أجواء هادئة وانضباط كامل داخل اللجان.

وأكدت مدير المديرية حرص تعليم جنوب سيناء على توفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر، مشيرة إلى توفير جميع الإمكانات والمتطلبات اللازمة لضمان حسن سير الامتحانات، مع الالتزام الكامل بالتعليمات والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية، بما يحقق الانضباط والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وخلال جولتها، اطمأنت على جودة الأسئلة ووضوحها، كما تابعت آليات توزيع نماذج البوكليت داخل اللجان وفق التعليمات المنظمة لذلك، بما يضمن تحقيق العدالة بين الطلاب.

وأضافت أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية لم تتلقَّ أي شكاوى تتعلق بامتحانات اليوم، مؤكدة جاهزيتها الكاملة لمتابعة سير الامتحانات على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي مواقف طارئة، متمنيةً التوفيق والنجاح لجميع الطلاب.

وأشارت إلى أن طلاب الشهادة الإعدادية سيؤدون، غدًا الاثنين، امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

وكانت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء قد أعلنت جاهزية 52 لجنة امتحانية لاستقبال 3681 طالبًا وطالبة لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية، بواقع 12 لجنة بمدينة طور سيناء، و10 لجان بمدينة رأس سدر، و7 لجان بمدينة أبو زنيمة، و5 لجان بكل من شرم الشيخ وسانت كاترين ونويبع وأبو رديس، بالإضافة إلى 3 لجان بمدينة دهب.