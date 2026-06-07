جنازة مهيبة لدكتور جامعي قتل على يد شاب في المنوفية

شيع العشرات من أهالي قرية بمم بمركز تلا في محافظة المنوفية جثمان الدكتور الجامعي لطفي مرعي، الأستاذ بكلية البترول والتعدين جامعة السويس، عقب مقتله على يد أحد شباب القرية بعد محاولته الصلح بينه وبين والدته، حيث اعتدى على الدكتور الجامعي بسلاح أبيض بطعنات نافذة.

وأدى الأهالي صلاة الجنازة على الجثمان من مسجد زين الافتخار بالقرية وسط حالة من الحزن بين الجميع.

وودعت سيدات القرية الجثمان بالصراخ والبكاء والدموع، حيث خرج الجميع لتوديع الجثمان إلى مثواه الأخير في مقابر الأسرة بالقرية.

وأكد الأهالي أن الدكتور لطفي مرعي كان صاحب يد بيضاء في مساعدة الجميع من أهالي القرية، حيث كان مسئولا عن بيت المال بالقرية وساهم في رعاية المطلقات والأرامل والأيتام وتجهيز الفتيات.

وأوضح الأهالي أن الفقيد ابتلاه الله بوفاة ابنه الأكبر والوحيد محمد وكان صابرا محتسبا.

تلقى اللواء علاء الجاحر، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مركز شرطة تلا بمصرع دكتور جامعي على يد شاب في قرية بمم.

بالانتقال، تبين مصرع الدكتور لطفي مرعي على يد شاب بسلاح أبيض وفشلت محاولات إنقاذه، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى.

وبعد ذلك، قام الشاب بطعن نفسه محاولا التخلص من حياته وتم نقله إلى المستشفى.