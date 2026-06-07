محافظ المنوفية يحيل مخالفات ملف تصالح بمنوف للنيابة العامة لإعمال شئونها

أحال اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية واقعة فساد جديدة للنيابة العامة لإعمال شئونها ، وذلك بشأن قبول ملف تصالح في مخالفات البناء بمركز ومدينة منوف بالمخالفة للائحة التنفيذية لقانون التصالح 187 لسنة 2023 ، جاء ذلك بناء ً علي مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام .

وتبين من خلال الفحص والدراسة قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف بقبول ملف تصالح علي مخالفات البناء لمواطن من ناحية كفر شبرابلولة بالمخالفة لأحكام القانون ، وذلك لعدم تضمين ملف التصالح الخاص بالمواطن أو المستندات المؤرشفة بالطلب أي مستند يدل علي تاريخ إرتكاب المخالفة لكافة الأعمال المطلوب التصالح عليها ، مما يشير الي وجود شبهة تواطؤ.

وبناء ً عليه قرر محافظ المنوفية إلغاء تقرير اللجنة الفنية للبت في التصالح " نموذج 6 " للمواطن المذكور وما تضمنه من قبول التصالح لكافة الأعمال المخالفة وما ترتب عليه من أثار ، كما كلف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف بإعادة عرض ملف التصالح الخاص بالمواطن المذكور مرة أخري علي اللجان المختصة بعد إستيفائه لكافة المستندات المطلوبة طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية ، مؤكداً على التصدى لكافة أوجه الفساد المالي والإداري وإتخاذ إجراءات عاجلة حيال المقصرين في أداء واجبهم الوظيفي.