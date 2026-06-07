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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنوفية يحيل مخالفات ملف تصالح بمنوف للنيابة العامة لإعمال شئونها

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
مروة فاضل

أحال اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية واقعة فساد جديدة للنيابة العامة لإعمال شئونها ، وذلك بشأن قبول ملف تصالح في مخالفات البناء بمركز ومدينة منوف بالمخالفة للائحة التنفيذية لقانون التصالح 187 لسنة 2023 ، جاء ذلك بناء ً علي مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام .

وتبين من خلال الفحص والدراسة قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف بقبول ملف تصالح علي مخالفات البناء لمواطن من ناحية كفر شبرابلولة بالمخالفة لأحكام القانون ، وذلك لعدم تضمين ملف التصالح الخاص بالمواطن أو المستندات المؤرشفة بالطلب أي مستند يدل علي تاريخ إرتكاب المخالفة لكافة الأعمال المطلوب التصالح عليها ، مما يشير الي وجود شبهة تواطؤ.

وبناء ً عليه قرر محافظ المنوفية إلغاء تقرير اللجنة الفنية للبت في التصالح " نموذج 6 " للمواطن المذكور وما تضمنه من قبول التصالح لكافة الأعمال المخالفة وما ترتب عليه من أثار ، كما كلف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف بإعادة عرض ملف التصالح الخاص بالمواطن المذكور مرة أخري علي اللجان المختصة بعد إستيفائه لكافة المستندات المطلوبة طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية ، مؤكداً على التصدى لكافة أوجه الفساد المالي والإداري وإتخاذ إجراءات عاجلة حيال المقصرين في أداء واجبهم الوظيفي.

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