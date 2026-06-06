بالصور .. محافظ المنوفية : ضبط 5 أطنان مخللات منتهية الصلاحية

تمكنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة الشهداء في محافظة المنوفية بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، وهيئة سلامة الغذاء، والأمن الصناعي ، من ضبط 5 طن من المخللات منتهية الصلاحية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل أحد المخازن بالوحدة المحلية بدراجيل، وذلك بعد التأكد من عدم مطابقتها للاشتراطات الصحية اللازمة وتداولها بالمخالفة للضوابط المنظمة ، بما يمثل خطراً على صحة وسلامة المواطنين.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والتحفظ على المضبوطات، تمهيداً لاستكمال أعمال الفحص والعرض على الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم وفقاً للقانون.

وشدد محافظ المنوفية على استمرار الحملات الرقابية المكثفة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين أو تهدد سلامة الغذاء، مشدداً على ضرورة التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والجهات الرقابية لإحكام الرقابة على الأسواق والتأكد من جودة وصلاحية السلع والمنتجات الغذائية المتداولة.

محافظة

وأكد محافظة المنوفية انهم مستمرون في تنفيذ خطط المتابعة الميدانية اليومية لرصد المخالفات والتعامل الفوري معها، بما يحقق الانضباط بالأسواق ويحافظ على الصحة العامة .