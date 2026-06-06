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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نجاح زراعة كبد لطفلة 13 عامًا بمعهد الكبد القومي خلال أقل من 48 ساعة في المنوفية

الفريق الطبي
الفريق الطبي
مروة فاضل

نجح الفريق الطبي بمعهد الكبد القومي في محافظة المنوفية في إجراء عملية زراعة كبد عاجلة لطفلة تبلغ من العمر 13 عامًا من محافظة البحيرة، كانت تعاني من فشل كبدي حاد نتيجة تراكم النحاس بالكبد، في حالة مرضية حرجة استدعت التدخل السريع لإنقاذ حياتها. 

واستقبل معهد الكبد القومي الحالة وتم تقييمها على الفور من خلال فريق متعدد التخصصات، حيث تبين حاجتها العاجلة لزراعة كبد، وتم الانتهاء من جميع الفحوصات والإجراءات الطبية اللازمة وتجهيز المتبرع خلال أقل من 48 ساعة، وهو والد الطفلة البالغ من العمر 40 عامًا، لتُجرى العملية بنجاح وتكلل جهود الفريق الطبي بإنقاذ حياة المريضة. 

وأكد رئيس جامعة المنوفية أن هذا النجاح يعكس المستوى المتقدم الذي وصل إليه معهد الكبد القومي باعتباره أحد الصروح الطبية المتخصصة الرائدة في مصر والشرق الأوسط، مشيدًا بكفاءة الأطقم الطبية والتمريضية وجميع الفرق المعاونة التي تعمل بروح الفريق الواحد وعلى مدار الساعة لتقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية للمرضى. 

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الإنجاز يؤكد جاهزية المعهد للتعامل مع الحالات الحرجة والمعقدة وفق أحدث المعايير الطبية العالمية، مؤكدًا استمرار دعم الجامعة للمنظومة الصحية وتوفير الإمكانات اللازمة لتطوير خدمات زراعة الأعضاء والرعاية التخصصية الدقيقة. 

وأضاف القاصد أن معهد الكبد القومي يواصل تحقيق معدلات نجاح متميزة في مجال زراعة الكبد و العمليات الجراحية الكبري بفضل الخبرات الطبية المتراكمة والتجهيزات الحديثة، بما يسهم في تقديم خدمة علاجية متقدمة للمرضى من مختلف المحافظات والدول العربية وإنقاذ العديد من الحالات التي تحتاج إلى تدخلات دقيقة ومتخصصة . 

ومن جانبه، أوضح الدكتور أسامة حجازي، عميد معهد الكبد القومي، أن الطفلة وصلت إلى المعهد وهي تعاني من فشل كبدي حاد ناتج عن مرض ويلسون (تراكم النحاس بالكبد)، وهي من الحالات التي تتطلب تدخلاً عاجلاً وسريعاً لإنقاذ المريض، حيث تم إجراء التقييم الطبي الشامل للحالة والمتبرع بصورة مكثفة وفي وقت قياسي. 

وأضاف عميد المعهد أن نجاح العملية جاء نتيجة تكامل جهود فرق العمل المختلفة بالمعهد، والتي شملت فريق جراحة وزراعة الكبد، وفريق التخدير والعناية المركزة، وفريق طب الكبد والجهاز الهضمي للكبار، وفريق طب الكبد والجهاز الهضمي والتغذية العلاجية للأطفال، وفريق الأشعة، وفرق التمريض، والمعامل المختلفة، وبنك الدم، ووحدة زراعة الكبد، وجميع الفرق المعاونة، مؤكدًا أن حالة الطفلة والمتبرع مستقرة ويخضعان للمتابعة الدقيقة وفق البروتوكولات الطبية المعتمدة.

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