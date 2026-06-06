مقتل طبيب على يد شاب في المنوفية

تباشر جهات التحقيق بمركز تلا في محافظة المنوفية واقعة مقتل طبيب علي يد شاب طعنا بسلاح أبيض بقرية بمم التابعة لمركز تلا.

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية اخطارا من مركز شرطة تلا بمصرع طبيب علي يد شاب في قرية بمم.

بالانتقال تبين مصرع الطبيب لطفي مرعي علي يد شاب بسلاح أبيض وفشلت محاولات إنقاذه حيث لفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفي.

وسادت حالة من الحزن بين الجميع حيث اكد الأهالي أن الدكتور لطفي مرعي لقب برجل الخير ولن يعوض أحد مكانه وكان دائم الحرص علي مساعدة الأهالي وكان يساهم في العديد من الأعمال الخيرية لأهل قريته.

وتنتظر أسرة الطبيب استلام جثمانه لتشييعه الي مثواه الأخير بمقابر الأسرة.