عودة تمبكتي تمنح السعودية دفعة قوية قبل آخر اختبار قبل المونديال

تلقى منتخب السعودية دفعة معنوية وفنية مهمة قبل أيام من خوض آخر مبارياته الودية استعدادًا لكأس العالم 2026، وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب السنغال فجر الأربعاء المقبل، والتي تعد البروفة الأخيرة قبل انطلاق البطولة.



ويواصل الجهاز الفني للمنتخب السعودي، بقيادة المدرب اليوناني جورجيوس دونيس، العمل على الوصول لأعلى درجات الجاهزية، مع اقتراب موعد الظهور الأول في المونديال أمام منتخب أوروجواي.



وشهد معسكر “الأخضر” عودة المدافع حسان تمبكتي إلى التدريبات الجماعية بعد تعافيه من إصابة في العضلة الخلفية، كان قد تعرض لها في وقت سابق، ما يمنح الجهاز الفني خيارًا إضافيًا مهمًا في الخط الخلفي قبل الاستحقاقات الرسمية المقبلة.



وتزامنت عودة تمبكتي مع استمرار التحضيرات للمباراة الودية الأخيرة أمام السنغال، حيث بدأ الجهاز الفني في وضع ملامح التشكيل الأساسي واستكمال الرؤية الفنية والخطط التكتيكية التي سيخوض بها منافسات كأس العالم.



وخاض لاعبو المنتخب تدريباتهم على ملاعب مركز تدريب نادي أوستن، حيث اكتفى اللاعبون الأساسيون في اللقاء الودي السابق أمام بورتوريكو بتمارين استشفائية داخل الصالة الرياضية وعلى أرض الملعب، بينما أدى باقي اللاعبين تدريبات فنية تضمنت الإحماء وتمارين التمرير قبل الانتقال إلى الجوانب التكتيكية.



ومن المقرر أن يجري المنتخب السعودي مرانه الرئيسي المغلق اليوم الأحد على ملعب “كيو تو” بمدينة أوستن، قبل التوجه إلى مدينة سان أنطونيو لخوض مواجهة السنغال.



في السياق ذاته، يواصل الحارس نواف العقيدي برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي، في إطار تجهيزاته للعودة إلى المشاركة بشكل كامل مع الفريق خلال الفترة المقبلة.