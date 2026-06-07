قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجيش الإسرائيلي يوجّه أوامر إخلاء عاجلة لسكان مدينة صور ومحيطها جنوبي لبنان
أجهزة في بيتك ضد التوفير.. خطوات ترشيد كهرباء المنزل خلال الصيف لتقليل الفاتورة
رئيس الوزراء يفتتح خط إنتاج جديد لـ شركة مياه غازية بالإسكندرية
تبدأ من 7 جنيهات.. تراجع الطماطم وارتفاع البصل اليوم الأحد في الأسواق
فرنسا تواجه أيرلندا الشمالية وديًا قبل المونديال.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة
التسجيل والمتابعة إلكترونيا.. إطلاق منصة إلكترونية للتدريب الصيفي لطلاب الجامعات بشركات الإنتاج الحربي
انفراجة في معسكر إسبانيا.. يامال ونيكو ويليامز يقتربان من كأس العالم
حالة استنفار طبي بدار السلام.. كلب ضال يصيب 6 أشخاص بينهم أطفال في قرية النصيرات
استمرار تشغيل القطارين 1938 و1931 بين القاهرة وأسوان حتى الأحد القادم.. تعرف على المواعيد
المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لعاطل بشرم الشيخ بتهمة الاتجار في المخدرات
الرئاسة الفلسطينية: استمرار سياسات الاحتلال التصعيدية وإرهاب المستوطنين يهددان الأمن
من رونالدو إلى بوشكاش.. أساطير صنعت المجد وعجزت عن معانقة كأس العالم.. حكايات تاريخية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عودة تمبكتي تمنح السعودية دفعة قوية قبل آخر اختبار قبل المونديال

منتخب السعودية
منتخب السعودية
حسن العمدة   -  
محمد سمير

تلقى منتخب السعودية دفعة معنوية وفنية مهمة قبل أيام من خوض آخر مبارياته الودية استعدادًا لكأس العالم 2026، وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب السنغال فجر الأربعاء المقبل، والتي تعد البروفة الأخيرة قبل انطلاق البطولة.
 

ويواصل الجهاز الفني للمنتخب السعودي، بقيادة المدرب اليوناني جورجيوس دونيس، العمل على الوصول لأعلى درجات الجاهزية، مع اقتراب موعد الظهور الأول في المونديال أمام منتخب أوروجواي.
 

وشهد معسكر “الأخضر” عودة المدافع حسان تمبكتي إلى التدريبات الجماعية بعد تعافيه من إصابة في العضلة الخلفية، كان قد تعرض لها في وقت سابق، ما يمنح الجهاز الفني خيارًا إضافيًا مهمًا في الخط الخلفي قبل الاستحقاقات الرسمية المقبلة.
 

وتزامنت عودة تمبكتي مع استمرار التحضيرات للمباراة الودية الأخيرة أمام السنغال، حيث بدأ الجهاز الفني في وضع ملامح التشكيل الأساسي واستكمال الرؤية الفنية والخطط التكتيكية التي سيخوض بها منافسات كأس العالم.


وخاض لاعبو المنتخب تدريباتهم على ملاعب مركز تدريب نادي أوستن، حيث اكتفى اللاعبون الأساسيون في اللقاء الودي السابق أمام بورتوريكو بتمارين استشفائية داخل الصالة الرياضية وعلى أرض الملعب، بينما أدى باقي اللاعبين تدريبات فنية تضمنت الإحماء وتمارين التمرير قبل الانتقال إلى الجوانب التكتيكية.


ومن المقرر أن يجري المنتخب السعودي مرانه الرئيسي المغلق اليوم الأحد على ملعب “كيو تو” بمدينة أوستن، قبل التوجه إلى مدينة سان أنطونيو لخوض مواجهة السنغال.


في السياق ذاته، يواصل الحارس نواف العقيدي برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي، في إطار تجهيزاته للعودة إلى المشاركة بشكل كامل مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

منتخب السعودية كأس العالم 2026 منتخب السنغال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 بعد قرار الحكومة وتفاصيل الزيادة الجديدة

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 بعد قرار الحكومة وتفاصيل الزيادة الجديدة

مصر والبرازيل

مصر تزرع الشكوك في البرازيل.. ماذا قالت صحف السامبا بعد ودية الختام قبل المونديال؟

منتخب مصر

مفاجأة غير متوقعة في ترتيب منتخب مصر بتصنيف الفيفا بعد ودية البرازيل

مشغولات ذهبية

عيار 21 يهبط 325 جنيها.. انهيار حاد بأسعار الذهب الآن في مصر

منتخب مصر

موعد مباراة مصر القادمة بعد الخسارة أمام البرازيل وديًا 2-1

مباراة منتخب مصر و البرازيل

مهيب عبدالهادي يُثير الجدل بشأن رجل مباراة منتخب مصر والبرازيل

منتخب مصر

ليلة تألق شوبير| منتخب مصر يخسر أمام البرازيل وديًا 2-1 .. ومكاسب فنية قبل المونديال

شوبير ونجله مصطفى

بطريقة غير متوقعة.. أحمد شوبير يمازح نجله مصطفى بعد تألقه أمام البرازيل

ترشيحاتنا

قطع اثرية

"الآثار" تعلن عن القطع المميزة لشهر يونيو في المتاحف على مستوى الجمهورية

خلف الزناتي نقيب المعلمين

إصابة 5 معلمين في حادث سير بالمنيا والنقابة العامة تتدخل

دار سيدة السلام لذوي الهمم

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يترأس حفل ختام العام الدراسي لأبناء دار سيدة السلام بمساكن شيراتون

بالصور

تعليم الشرقية: لا شكاوى في امتحانات الإعدادية خلال اليوم الثالث

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
تعليم الشرقية

محافظ الشرقية يشهد إطلاق مليون زريعة أسماك ببحر مويس بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

انطلاق بطولة الشرقية الأساسية للكاراتيه تحت 12 عامًا المؤهلة للجمهورية.. صور

جانب من البطولة
جانب من البطولة
جانب من البطولة

50 دولة و 100 طائرة.. القوات المسلحة تكشف تفاصيل النسخة الثانية لمعرض العلمين الدولى للطيران والفضاء| صور

صورة من حفل التعريف بتنظيم مصر فعاليات النسخة الثانية لمعرض العلمين الدولى للطيران والفضاء
صورة من حفل التعريف بتنظيم مصر فعاليات النسخة الثانية لمعرض العلمين الدولى للطيران والفضاء
صورة من حفل التعريف بتنظيم مصر فعاليات النسخة الثانية لمعرض العلمين الدولى للطيران والفضاء

فيديو

راغب علامة

خطف واغتيال.. راغب علامة يشعل السوشيال ميديا باعترافات مثيرة عن حياته

ابنة شيرين عبدالوهاب

أين الأم.. ظهور زينة في حفل تخرج ابنة شيرين عبدالوهاب يثير الجدل

سيدة المقابر

ادعوا على أبوكم.. تفاصيل فيديو أم داخل المقابر مع أبنائها وتصريحات عن سبب الواقعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

المزيد