حسام حسن أول مصري يتأهل إلى كأس العالم لاعبًا ومدربًا.. أرقام وإحصائيات

تولى حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الوطني، القيادة الفنية للمنتخب في فبراير عام 2024 خلفًا للمدرب البرتغالي روي فيتوريا.

قاد حسام حسن منتخب مصر الوطني في 30 مباراة، حقق خلالها 19 انتصارًا، وتعادل في 8 لقاءات، وتلقى الهزيمة في 3 مباريات.

سجل لاعبو المنتخب تحت قيادة العميد حسام حسن 44 هدفًا، في حين استقبلت شباكه 17 هدفًا، وخرج بشباك نظيفة في 17 مباراة.

ونجح المدير الفني للفراعنة في الوصول إلى نصف النهائي ببطولة أمم أفريقيا 2025 التي أُقيمت في المغرب بعد ضمان التأهل رسميا من دور المجموعات متصدرًا مجموعته برصيد 7 نقاط.

وفاز منتخب مصر على نظيره كوت ديفوار بنتيجة 3-2 ليضمن التأهل إلى نصف النهائي قبل الخروج من الدور نصف النهائي على يد نظيره المنتخب السنغالي بنتيجة 1-0.

جدير بالذكر أن المنتخب الوطني قد وصل إلى المربع الذهبي في بطولة أمم أفريقيا 2025، وحصد المركز الرابع بعد الخسارة من منتخب نيجيريا بركلات الترجيح ليضاف إلى سجل إنجازاته لقب جديد.

ونجح المدير الفني في قيادة المنتخب الوطني إلى كأس العالم 2026 المقام بالنظام المشترك في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بعد مسيرة حافلة بالنجاح ليضاف إلى سجل إنجازات العميد حسام حسن.

وتصدر منتخب الفراعنة المجموعة الأفريقية المشارك فيها برصيد 26 نقطة بعد تحقيق 8 انتصارات وتعادلين دون تلقي أي هزيمة ليضمن التأهل رسميا إلى كأس العالم 2026.

ويعد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الوطني، أول مصري يتأهل إلى كأس العالم لاعبًا في مونديال 1990 ومدربًا في مونديال 2026.