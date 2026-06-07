فرج عامر: كأس العالم دخل في الجد ومواجهة البرازيل كشفت الصعوبات

علق رجل الأعمال فرج عامر علي مستقبل منتخب مصر في كأس العالم بعد مباراة البرازيل .

وكتب عامر من خلال حسابه الشخصي فيس بوك : “ كاس العالم دخل في الجد ، وربنا يوفق منتخبنا ، بس اللي زرع حيحصد ، واتمني كل النجاح والتوفيق للمنتخب المصري ، ولكن بطريقة اللغب قدام البرازيل الموقف حيكون صعب جدا ، محدش يلعب كور قصيرة قدام المرمي بتاعنا ، وشوبير ميلعبش برجلة كتير ، ومحدش يرقص داهل منطقة الحزاء بتاعتنا ، والتمريرات لازم تكون دقيقة والالتحامات برجولة ودقة، وربنا يكرمنا باذن الله”.

وكان منتخب مصر قد خسر أمام نظيره البرازيلي بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب هانتينجتون بنك بمدينة كليفلاند بولاية أوهايو الأمريكية، وذلك في ختام استعدادات المنتخبين لبطولة كأس العالم 2026.

ويستعد منتخب مصر الأول، لخوض منافسات كاس العالم، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026