مدرب الأرجنتين بعد إصابة باليردي: لا استعجال في اختيار البديل

أكد ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، أنه لم يحسم حتى الآن هوية اللاعب الذي سيعوض غياب المدافع ليوناردو باليردي، بعد إصابته الأخيرة التي أبعدته عن حسابات كأس العالم 2026، مشددًا في الوقت ذاته على أن هوية المنتخب وأسلوبه لم يتأثرا بهذه الغيابات.

استبعاد باليردي بسبب الإصابة

وقال سكالوني في تصريحات نقلتها شبكة "أوليه" الأرجنتينية، عقب المباراة الودية أمام هندوراس: إن إصابة باليردي في العضلة النعلية جاءت صادمة للجهاز الفني، مؤكدًا أن اللاعب لن يكون جاهزًا للمشاركة في المونديال.

وأوضح: "كنا نأمل ألا تكون الإصابة بهذا السوء، لكن بعد الفحوصات الطبية تأكد أنه لا يملك الحد الأدنى من الجاهزية، لذلك كان علينا استبعاده وإبلاغه بالقرار، وكان ذلك مؤلمًا له وللمجموعة بالكامل".

وأضاف المدرب الأرجنتيني أن اللاعب كان قريبًا من المشاركة في البطولة، إلا أن سوء الحظ حرمه من ذلك في اللحظات الأخيرة.

قرار التأجيل في اختيار البديل

وشدد سكالوني على أنه لا يخطط لاتخاذ قرار سريع بشأن بديل باليردي، مؤكدًا أن الجهاز الفني يدرس عدة خيارات داخل القائمة الحالية.

وقال: "لا نريد التسرع في اختيار البديل، لأن القرار الخاطئ قد يسبب لنا مشاكل لاحقًا، لذلك سنأخذ الوقت الكافي قبل الحسم".

وأشار إلى أن مسألة الاختيارات لا تتعلق فقط بمركز قلب الدفاع، بل قد تمتد إلى إعادة توزيع الأدوار داخل الفريق بحسب الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين.

جاهزية اللاعبين تحت المتابعة

وتطرق سكالوني إلى حالة بعض اللاعبين، موضحًا أن نيكولاس باز جاهز للمشاركة بشكل طبيعي، بينما يواصل الجهاز الطبي متابعة حالة جوليان ألفاريز الذي يعاني من آلام في الكاحل.

وأكد أن المنتخب يمر بمرحلة تجهيز دقيقة قبل انطلاق كأس العالم، مع التركيز على الجاهزية البدنية والذهنية لجميع العناصر.

فلسفة المنتخب الأرجنتيني

واختتم سكالوني تصريحاته بالتأكيد على أن المنتخب الأرجنتيني يدخل أي مباراة بروح قتالية كاملة، بعيدًا عن المقارنات أو الضغوط التاريخية.

وقال: "لا نفكر في تكرار ما حدث في مونديال قطر، نحن نركز فقط على تقديم أفضل ما لدينا، وإذا تحقق النجاح فسيكون نتيجة العمل، وإذا لم يحدث فعلينا أن نكون راضين عن مجهودنا".